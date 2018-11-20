Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Petrol Olimpija
Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi ile karşılaşacak.
Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini konuk edecek.
BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Petrol Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.
- 20.11.2018 10:37
- Güncelleme: 20.11.2018 13:32
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Trabzon'da kapalı gişe derbi!
Toplam 2
Yorum
ali büyük takım !!!!
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Pereira galibiyetten emin!
Toplam 1
Yorum
baksoy PEREİRA sende her maçtan önce kazanacağız diyorsun ? Maalesef son hem hüsran oluyor ?
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Trabzonspor Fenerbahçe'ye karşı iç saha kozunu kullanacak
Toplam 1
Yorum
baksoy Bu maç ya kazanılacak ya da kazanılacak başka yolu yok ?
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