Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 7. hafta maçında yarın Slovenya'nın Petrol Olimpija ekibini konuk edecek.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Petrol Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.