Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Petrol Olimpija
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    20 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    'ın konuğu Olimpija

    Beşiktaş Sompo Japan'ın konuğu Petrol Olimpija

    Siyah-beyazlı erkek basketbol takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D 7. hafta maçında yarın Slovenya temsilcisi ile karşılaşacak.

    Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi D 7. hafta maçında yarın Slovenya'nın Olimpija ekibini konuk edecek.

    BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

    Siyah-beyazlılar, 8 takımın yer aldığı grupta oynadığı 6 maçta 2 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı. Petrol Olimpija ise grupta sadece bir maçını kazanabildi.

    1. 20.11.2018 10:37
    2. Güncelleme: 20.11.2018 13:32
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