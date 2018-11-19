Roco’ya moral
Roco'nun Şili Milli Takımı'nda sakatlanması en çok vatandaşı Medel'i üzdü.
Roco'nun Şili Milli Takımı'nda sakatlanması en çok vatandaşı Medel'i üzdü. Roco'nun İstanbul'a geldiği günden beri kendisine rehberlik ve yardım eden Medel'in "Bir an önce iyileşmeye çalış. Takımda dengeler sürekli değişiyor. Sürekli oynayacak bir hale gelirsen kendini daha iyi gösterebilirsin" sözleriyle Roco'yu motive ettiği dile getirildi.
- 19.11.2018
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
.... iddia olsa ne olacak açıkça penaltıydı bizim kaçırdığımız golleride hakem kaleye geçip kurtarmadıya
-
33 bin bilet satıldı bile
Toplam 1
Yorum
seyirci 33 bin değil 133 bin seyirci de gelse bu mefta artık dirilmez.Yazık bu taraftara. BU maç çöküşü kurtaramaz.
-
Rumen hakemden İsveçli futbolcuya 2 penaltı sözü
Toplam 2
Yorum
yeter lucscu istifa ltfen bu ülkeye en büyük basarıyı getiren SENOL GÜNES acilen milli takımımızn basına getirlmelirdir baskası toparlayamaz
Roco’ya moral haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.