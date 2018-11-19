Roco’ya moral

Roco'nun Şili Milli Takımı'nda sakatlanması en çok vatandaşı Medel'i üzdü. Roco'nun İstanbul'a geldiği günden beri kendisine rehberlik ve yardım eden Medel'in "Bir an önce iyileşmeye çalış. Takımda dengeler sürekli değişiyor. Sürekli oynayacak bir hale gelirsen kendini daha iyi gösterebilirsin" sözleriyle Roco'yu motive ettiği dile getirildi.