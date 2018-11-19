Roco’ya moral – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    ’ya moral

    Roco’ya moral

    'nun Takımı'nda sakatlanması en çok vatandaşı 'i üzdü.

    'nun Takımı'nda sakatlanması en çok vatandaşı 'i üzdü. Roco'nun 'a geldiği günden beri kendisine rehberlik ve yardım eden Medel'in "Bir an önce iyileşmeye çalış. Takımda dengeler sürekli değişiyor. Sürekli oynayacak bir hale gelirsen kendini daha iyi gösterebilirsin" sözleriyle Roco'yu motive ettiği dile getirildi.

    1. 19.11.2018
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