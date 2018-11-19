Geçmişten gelen dostuz – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    Geçmişten gelen dostuz

    Geçmişten gelen dostuz

    Başkanı Çarıkçı ile geçmişten gelen dostluklarının her zaman devam edeceğini vurguladı.

    Başkanı Çarıkçı ile geçmişten gelen dostluklarının her zaman devam edeceğini vurguladı. Kentte çok sayıda Beşiktaş taraftarının olduğunu aktaran Çarıkçı, bir milli takım arasında Beşiktaş ile hazırlık maçı yapmak istediklerini, Orman'ın da buna olumlu baktığını söyledi.

    1. 19.11.2018
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