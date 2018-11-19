Geçmişten gelen dostuz

Bolu Başkanı Çarıkçı Beşiktaş ile geçmişten gelen dostluklarının her zaman devam edeceğini vurguladı. Kentte çok sayıda Beşiktaş taraftarının olduğunu aktaran Çarıkçı, bir milli takım arasında Beşiktaş ile hazırlık maçı yapmak istediklerini, Orman'ın da buna olumlu baktığını söyledi.