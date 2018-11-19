Nevzat Demir Tesisileri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamladı.



Çalışmaya milli takımlarda bulunan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, Pepe, Babel, Medel, Roco, Oğuzhan ve Güven katılmazken, U-21 Takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımından Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldılar.



Beşiktaş, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.