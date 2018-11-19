Beşiktaş'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 19 Kasım 2018
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    19 Kasım 2018, Pazartesi
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    'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor

    'in 13'üncü haftasında deplasmanda ile karşılaşacak , maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

    Nevzat Demir Tesisileri'nde teknik direktör yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Ardından pas çalışması, 5'e 2 çalışması, küçük oyunların yer aldığı çalışmalar, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması gerçekleştiren siyah-beyazlılar, antrenmanı yarım sahada yapılan çift kale maç ile tamamladı.

    Çalışmaya milli takımlarda bulunan Ljajic, Atiba, Larin, Vida, , Babel, , Roco, Oğuzhan ve Güven katılmazken, U-21 Takımından; Mehmet Yılmaz, Oğuzhan Aydoğan, Yusuf Bildik, Yusuf Atasoy, Kartal Kayra Yılmaz, Marlon Bülent Üçüncü ve U-19 Akademi Takımından Rıdvan Yılmaz, antrenmanda yer aldılar.

    , maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 19.11.2018 21:23
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