Tolgay kadro dışı! – Fotomaç – 15 Kasım 2018
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    15 Kasım 2018, Perşembe
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    Tolgay kadro dışı!

    Tolgay kadro dışı!

    yönetimi, genç oyuncu ’ın takım içi disiplinsiz davranışları nedeniyle ‘süresiz olarak’ kadro dışı bırakıldığını açıkladı

    'ta son alınan yenilgisinin ardından radikal kararlar alınmaya başlandı ve ilk piyango 'a vurdu. Teknik direktör ile gerginlik yaşadığı iddia edilen futbolcu, "disiplinsiz davranışları" nedeniyle kadro dışı bırakıldı. 'ta son dönemde forma giyemediği için disiplinsiz davranışlar içerisinde olduğu belirtilen 'ın kadro dışı kaldığı açıklandı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncularımızdan Tolgay Ali Arslan takım içerisinde disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz kadro dışı bırakılmıştır" denildi. Tolgay hakkında alınan bu kararın sebepleri ise oyuncunun alacaklarının ödenmediği gerekçesiyle 'ye başvurması ve ile oynanan maçın devre arasında dürüm yemesi. Tolgay Arslan, Beşiktaş forması ile bu sezon 16 resmi maça çıkarken takımı adına 1 gole imza attı.
    1. 15.11.2018
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