Bayanlar filede avantaj arıyor – Fotomaç – 13 Kasım 2018
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    13 Kasım 2018, Salı
    CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ

    Bayanlar filede avantaj arıyor

    Bayanlar filede avantaj arıyor
    BEŞİKTAŞ Takımı, CEV eleme turu ilk maçında temsilcisi Kastrioti ile karşı karşıya gelecek. 'da Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki müsabaka saat 13.00'te başlayacak. Siyah-beyazlı ekip, rakibi karşısında avantajlı bir skor almaya çalışacak.
    1. 13.11.2018
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