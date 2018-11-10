Hazırlıklara ara vermeden start
Baskı kurdular
Beşiktaş'ın aldığı sonuç, Belçika basınında geniş yer buldu. RTBF'nin haberinde, "Genk, Beşiktaş'a karşı geç de olsa dengeyi sağladı ve grup liderliğini korudu" yorumu yapıldı. Siyah-beyazlıların, maçın başından itibaren üst düzey baskı uyguladığına değinildi. HLN haber sitesi de Türk taraftarların desteğine dikkati çekti.
- 10.11.2018
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Hazırlıklara ara vermeden start haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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