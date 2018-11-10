Hazırlıklara ara vermeden start – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    Hazırlıklara ara vermeden start

    Hazırlıklara ara vermeden start
    ? ligin 12. haftasında Sivas ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla ara vermeden başladı. yönetimindeki antrenman dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Genk maçında oynayanlar salonda rejenarasyon çalıştı. Diğer oyuncular dar alanda kontrol pas ve şut çalışması yaptı.

    Baskı kurdular
    'ın aldığı sonuç, basınında geniş yer buldu. RTBF'nin haberinde, "Genk, Beşiktaş'a karşı geç de olsa dengeyi sağladı ve grup liderliğini korudu" yorumu yapıldı. Siyah-beyazlıların, maçın başından itibaren üst düzey baskı uyguladığına değinildi. HLN haber sitesi de Türk taraftarların desteğine dikkati çekti.
    1. 10.11.2018
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