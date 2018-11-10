Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda – Fotomaç – 10 Kasım 2018
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    10 Kasım 2018, Cumartesi
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    ile 25. randevuda

    Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda

    ile Demir Grup , 'de yarın 25. kez karşılaşacak.

    ile Demir Grup , 'de yarın 25. kez karşılaşacak.

    İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

    Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.

    Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda 'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

    BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
    Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.

    Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri 'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.

    Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.

    GOLSÜZ MAÇ YOK
    Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.

    İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.

    1. 10.11.2018 10:52
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