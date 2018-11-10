Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.
Beşiktaş ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 25. kez karşılaşacak.
İki takım arasında geride kalan 24 lig maçında Beşiktaş 12, Sivasspor 7 galibiyet aldı, 5 karşılaşma da berabere sonuçlandı.
Beşiktaş'ın 34 golüne, Sivasspor 25 golle yanıt verdi.
Geçen sezonun ilk yarısında Sivas'ta yapılan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. İkinci yarıda İstanbul'da ise gülen taraf 5-1'lik skorla Beşiktaş oldu.
BEŞİKTAŞ'IN EVİNDEKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan lig maçlarında galibiyet sayısı bakımından siyah-beyazlıların tek farklı üstünlüğü bulunuyor.
Beşiktaş, 11'i İstanbul'da, biri Ankara'da olmak üzere ev sahipliği yaptığı 12 lig maçında Sivasspor'u 5 kez yenerken, 4'ünü yitirdi, 3'ünde berabere kaldı.
Sahasındaki son 3 randevuda rakibini mağlup eden Beşiktaş'ın ev sahipliğindeki maçlarda siyah-beyazlılar 20, kırmızı-beyazlılar 14 gol attı.
GOLSÜZ MAÇ YOK
Taraflar arasındaki 24 lig maçından hiçbiri golsüz bitmedi.
İki takım da geride kalan maçlarda beşer kez gol yollarında suskun kalırken, 0-0'lık sonuca rastlanmadı.
- 10.11.2018 10:52
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Mesut Özil futbolu bırakmak istediği takımı açıkladı!
Toplam 1
Yorum
sami bu din istismarcilarindan nefret ediyorum, gorenler de dua ediyor sanacak, ee Turkiyede hala buna inan var ki mesut efendi bunu yapiyor
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UEFA, Valbuena'yı haftanın futbolcusuna aday gösterdi
Toplam 1
Yorum
selim Belhanda,serdar aziz biz o macta yok idik demisler,Tff de dublor kullandiklarini saptamis ve o iki dublorle kelle basi 1.000.000 odul koymus
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Araplar’ın gözü yine Beşiktaş’ta
Toplam 4
Yorum
BŞKTŞ hepsi satılabilir tüm kadroyu satın gerekirse 25 yaş altı ortalamaya düşmemiz gerek takım koşamıyor.
Beşiktaş ile Sivasspor 25. randevuda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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