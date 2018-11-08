Belçika ekiplerine 10 gol attı, 11 yedi – Fotomaç – 08 Kasım 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Kasım 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    ekiplerine 10 gol attı, 11 yedi

    <a href="/index/belcika?id=43d7ca53-b186-4c96-908e-6556921c5ada" class="" rel="tag">Belçika</a> ekiplerine 10 gol attı, 11 yedi

    , bu akşam Genk takımıyla yapacağı mücadeleyle temsilcileriyle 8. kez karşı karşıya gelecek.

    Daha önce bu ülke takımlarına 7 kez rakip olan siyah-beyazlı ekip, ikişer galibiyet ve beraberlik alırken, 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Söz konusu karşılaşmalarda 10 kez fileleri havalandıran , kalesinde ise 11 gol gördü.
    1. 8.11.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ekiplerine 10 gol attı, 11 yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN