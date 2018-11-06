Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarına devam etti – Fotomaç – 06 Kasım 2018
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    06 Kasım 2018, Salı
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    , Genk maçı hazırlıklarına devam etti

    Beşiktaş, Genk maçı hazırlıklarına devam etti

    I Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda Genk ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    I Grubu 4'üncü maçında perşembe günü deplasmanda Genk ile karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

    Teknik direktör yönetiminde basına kapalı olarak yapılan kondisyon ve taktik çalışması 1.5 saate yakın sürdü.

    Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması, dar alanda kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı çalışmalarla devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi.
    Siyah beyazlı ekip yarın saat 14.00'te özel uçakla 'ya gidecek ve maçın oynanacağı Luminus Arena'da yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

    1. 6.11.2018 19:04
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