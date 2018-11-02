Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Alanyaspor açıklaması!
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    02 Kasım 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan açıklaması!

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Alanyaspor açıklaması!

    Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sadece Beşiktaş değil tüm kulüplerin ekonomik sıkıntılardan geçtiğini belirterek "Beşiktaş'ta kimsenin parası kalmamıştır, 'un alacağı haftaya ödenecek" dedi.

    Kulübü Hukuk İşlerinden Sorumlu Yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 'un transferinden kaynaklı ödeme sorunu nedeniyle hukuki işlem başlatmasıyla ile ilgili özel açıklamalarda bulundu.
    Alanyaspor'un Vagner Love transferi ile ilgili başlatmış olduğunu açıkladığı hukuki süreç hakkında Mahmutyazıcıoğlu, "Alanyaspor'a bugüne kadar 1.9 milyon Euro ödeme yaptık, kalan borcumuz 1.1 milyon Euro'dur. Kulüp olarak bahsettiklerin çekin son ödemesi 1 ya da 2 gün geçmiştir. Herkesin de bildiği gibi sadece Beşiktaş değil tüm kulüpler döviz ödemeleriyle ilgili sıkıntılı bir süreçten geçmektedir. Bizim de kulüp olarak gecikmiş alacağımız olan birçok Anadolu kulübü var ve tabii ki onlara anlayış gösterip herhangi bir hukuki işlem yapmıyoruz. Ya da uluslararası bir örnek vermek gerekirse Sunderland kulübüne birkaç hafta gecikmeli ödeme yaptık ama hiçbir zaman açıklama yapıp olayı hukuk sürecine taşımadılar" diye konuştu.


    "BÜTÜN KULÜPLERİN BİRBİRİNE İHTİYACI VAR"

    Önümüzdeki hafta ödemenin yapılacağını belirten Mahmutyazıcıoğlu, "Biz yine de Alanyaspor'a bugüne kadar gösterdikleri anlayış için teşekkür ediyoruz ama bu kısa süreli gecikmeyi iletişime taşımalarını da açıkçası doğru bulmuyoruz. Spor camiası olarak bütün kulüplerin birbirine ihtiyacı var. Önümüzdeki hafta bu ödeme yapılacak ve hukuki süreç otomatik olarak sonlanacaktır. Beşiktaş'ta bugüne kadar kimsenin parası kalmamıştır ve Alanyaspor'un da parası kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.



    Kaynak: DHA
    1. 2.11.2018 19:20
    2. Güncelleme: 2.11.2018 19:22
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan Alanyaspor açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN