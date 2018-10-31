Beşiktaş potada Patras'a kaybetti
FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Beşiktaş Sompo Japan Yunanistan temsilcisi Promitheas Patras'a 80-72 mağlup oldu.
Dimitris Tofalos Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde geçen Promitheas Patras, soyunma odasına ise 34-32 önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 53-52 önde tamamlayan Yunan ekibi, son periyotta da Beşiktaş'a skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 80-72 galip ayrıldı.
18'er sayı kaydeden Promitheas Patraslı Rion Brown ve Beşiktaşlı Ivan Buva maçın en skorer isimleri oldu.
Promitheas Patras gruptaki 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alırken, Beşiktaş Sompo Japan ise üçüncü yenilgisini aldı.
- 31.10.2018 23:33
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
aslangs alıştırmayın puan başına primi var zaten.büyük takımlarda ekstra prim ve para şımartıyor. ornek gary rocrıges.parayı görünce yattı şımardı
-
Sırat köprüsü
Toplam 3
Yorum
hayır ekstra prim vermeyin.alıştırmayın eğer prim isteyen varsa maçı kazansın.puan başına primini alsın.sakın yapmayın .eğer bir kere yaparsan tüm derbilerde yapman lazım.sakın
-
Bursaspor'un kupa kabusu
Toplam 1
Yorum
karakartal bu daha başlangış umarım küme düşer ve beşiktaşla uğraşmak nedir anlayacaksınız
Beşiktaş potada Patras'a kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.