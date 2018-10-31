Beşiktaş potada Patras'a kaybetti – Fotomaç – 31 Ekim 2018
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    31 Ekim 2018, Çarşamba
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    potada Patras'a kaybetti

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> potada Patras'a kaybetti

    FIBA Şampiyonlar Ligi D Grubu 4'üncü hafta mücadelesinde Sompo Japan Yunanistan temsilcisi 'a 80-72 mağlup oldu.

    Dimitris Tofalos Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 22-20 önde geçen , soyunma odasına ise 34-32 önde gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 53-52 önde tamamlayan Yunan ekibi, son periyotta da 'a skor üstünlüğünü bırakmadı ve parkeden 80-72 galip ayrıldı.
    18'er sayı kaydeden Promitheas Patraslı Rion Brown ve Beşiktaşlı Ivan Buva maçın en skorer isimleri oldu.
    gruptaki 4'üncü maçında 4'üncü galibiyetini alırken, Sompo Japan ise üçüncü yenilgisini aldı.

    1. 31.10.2018 23:33
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