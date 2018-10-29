Mustafa Pektemek: Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum
Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte 2 gol atan Mustafa Pektemek, mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.
"Uzun zaman olmuştu ilk 11 çıkmayalı. Sabrettim, çalıştım sağ olsun hocam şans verdi. Takım arkadaşlarımın yardımıyla iki gol attım ama önemli olan galip gelmekti. Bizim için başlangıç olur İnşallah. Başakşehir maçı var kazanmamız gereken. Bu maç moral oldu. Bütün takım arkadaşlarımın benimle aynı sevinci yaşadığını biliyorum. Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti. Hepsine teşekkür ediyorum."
- 29.10.2018 22:20
- Güncelleme: 29.10.2018 22:53
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Avcı: “Zor bir deplasman buradan kazanarak dönmek son derece önemli”
Toplam 1
Yorum
CELAL HER HAFTA AYNI SIKICI IGRENC FUTBOL BIR GS LI OLARAK SIZ OLMAYINDA KIM OLURSA OLSUN SAMP FB DE DAHIL FUTBOLUN GERCEK KATILI SIZSINIZ
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Yönetim çok terleyecek
Toplam 5
Yorum
misafir Ocakta satabildiklerini satmalı, satamadıkları ile de sözleşme yenilememeli.
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Çaykur Rizespor Beşiktaş karşısında iddialı
Toplam 1
Yorum
CELAL TAM KADRO OLSA AFFETMEZDI RIZE AMA BU EKSIKLERLE IMKANSIZ, YARIN BASLIKLAR KARTAL GERI DONDU KARTAL MUHTESEM VS HAFTAYA BSK 3 LER ONDAN SONR
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