Mustafa Pektemek: Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Ekim 2018, Salı
    CANLI ENGLISH

    : Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

    <a href="/index/mustafa-pektemek?id=eb62e5b3-c652-418b-8c15-5f2558e69d26" class="" rel="tag">Mustafa Pektemek</a>: Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum

    'in 10. haftasında sahasında 'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte 2 gol atan , mücadele sonrasında yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı.

    'in açıklamaları şu şekilde:
    "Uzun zaman olmuştu ilk 11 çıkmayalı. Sabrettim, çalıştım sağ olsun hocam şans verdi. Takım arkadaşlarımın yardımıyla iki gol attım ama önemli olan galip gelmekti. Bizim için başlangıç olur İnşallah. maçı var kazanmamız gereken. Bu maç moral oldu. Bütün takım arkadaşlarımın benimle aynı sevinci yaşadığını biliyorum. Onların yardımı sayesinde bu gerçekleşti. Hepsine teşekkür ediyorum."
    1. 29.10.2018 22:20
    2. Güncelleme: 29.10.2018 22:53
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    : Takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN