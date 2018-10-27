MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada sol kanattan Emrah'ın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Auremir'in etkisiz şutu kaleci Ramazan'da kaldı.

18. dakikada Taylan'ın ara pasına hareketlenen Sunu'nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki aşırtma şutu az farkla yandan dışarı çıktı.

25. dakikada Trezeguet'in sol kanattan kullandığı köşe atışında arka direkte Veysel'in kafa vuruşunu kaleci Sehic kurtardı.

29. dakikada sağ kanattan korner çizgisine inen Popov'un ortasında arka direkte Eduok'un kafa vuruşu yandan auta gitti.

40. dakikada sağ kanattan Emrah'ın kullandığı köşe atışında arka direkte Lokman'ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



54. dakikada Scuk'un pasında topla buluşan İbrahim'in ceza yayı üzerinden şutunda kaleci Ramazan direğin dibinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.



67. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Özer'in pasında İbrahim'in şutu üstten auta çıktı.



76. dakikada Trezeguet'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Egemen, ceza sahası içinde Diagne'ye faul yapınca hakem hem penaltı noktasını gösterdi hem de Egemen'i ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı. Penaltıyı kullanan Diagne topu ağlarla buluşturdu. 1-1



84. dakikada Kasımpaşa'nın kontratağında topla buluşan Trezeguet ceza sahasına girerken yerde kalınca hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Diagne topu üstten auta gönderdi.



89. dakikada sağ kanattan İbrahim'in ortasında Özer'in şutu kaleci Ramazan'da kaldı.







Stat: Kazım Karabekir



Hakemler: Arda Kardeşler xx, Ali Saygın Ögel xx, Osman Gökhan Bilir xx



BB Erzurumspor: Sehic xxx, Egemen xx, Leo xxx, Lokman xxx, Auremir xx, Taylan xxx, İbrahim xxx, Scuk xxx, Özer xxx, Emrah xx (Tshabalala dk. 73 x, Acka dk. 80 ?), Sunu x (Munsy dk. 31 xx)



Yedekler: Hakan, Thy, Khubulov, Tolga, Hakan Arslan, Osman, Kone



Teknik Direktör: Mehmet Özdilek



Kasımpaşa: Ramazan xx, Ben Youssef xx, Sadıku xxx, Veysel xxx, Popov xxx, Tarkan xx (Koita dk. 62 xx), Veıgneau xx (Onur dk. 52 xx), Eduok xx (İlhan dk. 89 ?), Pavelka xx, Trezeguet xxx, Diagne xxx



Yedekler: Eray, Murat Can, Hasan Bilal, Mustafa, Hakan, Yılmaz, Uğurcan



Teknik Direktör: Mustafa Denizli



Goller: Lokman (dk. 40) (BB Erzurumspor), Diagne (dk. 79 pen.) (Kasımpaşa)



Kırmızı kart: Egemen (dk. 76) (BB Erzurumspor)



Sarı kartlar: Diagne (Kasımpaşa), Egemen, Özer (BB Erzurumspor)