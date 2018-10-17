Brahimi’de bir adım önde – Fotomaç – 17 Ekim 2018
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    17 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’de bir adım önde

    <a href="/index/brahimi?id=5503c3ca-5518-42c1-a717-3953c83914de" class="" rel="tag">Brahimi</a>’de bir adım önde
    Başkanı 'ın menajeri Luis Alonso ile temas kurduğu Yacine için yeni gelişmeler yaşanıyor. Noticias Ao Minuto'da yer alan iddiaya göre Cezayirli oyuncunun peşinde yer alan diğer takımlar West Ham, , Marsilya ve Lazio. Fakat bu 4 takım arasında en ciddi adımları atan ve 'nin menajeriyle temas kuran ilk takımın olduğu ifade edildi.
    1. 17.10.2018
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