Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması
Beşiktaş Kulübü, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kampında sakatlanan Adem Ljajic ile ilgili bir açıklama yayımladı.
Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Adem Ljajic'in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği de belirtildi.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir."
- 15.10.2018 20:08
- Güncelleme: 16.10.2018 01:27
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Siyah Beyaz şimdiden geçmiş olsun :D
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Galatasaray'dan CAS açıklaması!
Toplam 2
Yorum
Aslan Zor günler basliyor gibi,bu borclanmalarin sebebi olanlar Allahindan bulsunlar.
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Beşiktaş'ta Göztepe maçı hazırlıkları sürdü
Toplam 1
Yorum
vaner Şenol Güneş Gökhan Töre konusunda tam bir fiyasko. Gökhan en iyi sprinter türk oyuncusudur.
Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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