Beşiktaş'tan Adem Ljajic açıklaması – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    'tan açıklaması

    <a href="/index/besiktas?id=28fd8829-36bc-4b06-8a71-33cb4902d706" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'tan <a href="/index/adem-ljajic?id=2519ce00-a243-4703-be9b-dfc0179f796a" class="" rel="tag">Adem Ljajic</a> açıklaması

    Kulübü, Sırbistan Milli Futbol Takımı'nın kampında sakatlanan ile ilgili bir açıklama yayımladı.

    Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. 'in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği de belirtildi.

    Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz 'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve 'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir."

    1. 15.10.2018 20:08
    2. Güncelleme: 16.10.2018 01:27
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