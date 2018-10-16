Siyah beyazlı kulübün açıklamasında, yıldız oyuncunun muayene edildiği ve sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Adem Ljajic'in yarın takımla birlikte çalışmalara başlayabileceği de belirtildi.



Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde: "Geçtiğimiz hafta milli takım kampında sakatlanan futbolcumuz Adem Ljajic'in bugün Sağlık Ekibimiz tarafından yapılan muayene ve İstanbul'da çekilen MR sonucuna göre; sol kasık adduktor adalesinde zorlanma geçirdiği tespit edilmiştir. Geçen süre içinde sakatlığının büyük ölçüde iyileşmiş olduğu görülen Adem Ljajic'e bugün tedavisinin son bölümü uygulanacak ve oyuncumuz yarın takımımızla birlikte antrenmanlara başlayabilecektir."