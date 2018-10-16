Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Göztepe ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki akşam idmanının ilk bölümünde istasyon ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalıştı.
Beşiktaş'ta tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.
Milli takımlardan dönen Pepe ve Oğuzhan Özyakup da antrenmanda yer aldı. Pepe takımla çalışırken, Oğuzhan dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptı.
Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ile Mustafa Pektemek'in attığı goller dikkati çekti.
Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Milli takımlardan henüz dönmeyen 9 oyuncu da idmana katılmadı.
Siyah-beyazlı takım, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 16.10.2018 19:57
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
BAŞAKŞEHİR YETEER BİRİNE KAFA ATIP ALKOLLU BİR ŞEKİLDE SİLAHLA HASTANE BASAN ADAMA SADECE PARA CEZASI VERMEK KİTAPSIZLIKTIR, BAŞAKŞEHİR KULUBÜDE SUÇLUDUR.
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Yusuf Yazıcı görüşme odasına
Toplam 1
Yorum
TS TARAFTAR... Bu çocuğun kafası Burak ve Olcay'la İstanbul'a gittiği günden beri karışık... Acil satılması lazım...yoksa Elimizde patlıcak...
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Medipol Başakşehir'den Arda'ya tarihi ceza!
Toplam 8
Yorum
mahmut çerez parası arda için tek kelimeyle komik ceza
Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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