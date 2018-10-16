Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 16 Ekim 2018
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    16 Ekim 2018, Salı
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 9. haftasında ile 21 Ekim Pazar günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

    Sabah salonda çalışan siyah-beyazlılar, BJK 'ndeki akşam idmanının ilk bölümünde istasyon ve pas çalışması yaptı. Futbolcular, idmanın ikinci bölümünde ise şut ve kanatlardan yapılan ortalarla gol çalıştı.

    'ta tedavisi süren Adem Ljajic, takımdan ayrı bir çalışma gerçekleştirdi.

    Milli takımlardan dönen ve da antrenmanda yer aldı. Pepe takımla çalışırken, Oğuzhan dinlenmeye yönelik bir çalışma yaptı.

    Şut ve gol çalışmasında Pepe, Vagner Love ile 'in attığı goller dikkati çekti.

    Sakatlığı süren Adriano Correia, çalışmada yer almadı. Milli takımlardan henüz dönmeyen 9 oyuncu da idmana katılmadı.

    Siyah-beyazlı takım, karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

    1. 16.10.2018 19:57
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