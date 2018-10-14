Medel gençlere sinirlendi – Fotomaç – 14 Ekim 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Ekim 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    gençlere sinirlendi

    Medel gençlere sinirlendi

    Şili Milli Takımı’nın kaptanı Gary , 3-0 yenildikleri Peru maçının ardından genç futbolcuları eleştirdi.

    , "Bu bir değişim süreci. Ancak takıma yeni katılan gençlerin bir an önce adapte olması gerekiyor. Buraya yürümeye gelmiyorlar. Eğer milli takıma geliyorsan %100'ünü sahaya koyman gerekiyor. Bu konuda herkes kendine çeki düzen vermeli" dedi.
    1. 14.10.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Medel gençlere sinirlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN