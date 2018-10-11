Beşiktaş Kulübü, 1 Haziran ile 31 Ağustos dönemlerinde finansal raporlarını borsaya bildirdi.
Yapılan bildiride siyah beyazlıların 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleştiği açıklandı.
İşte Beşiktaş Kulübü'nden KAP'a yapılan açıklama:
"01.06.2018 – 31.08.2018 dönemi hasılatımız 190.723.173 TL olarak gerçekleşmiştir. Hasılat bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla %4, satışların maliyeti %27 düzeyinde artmıştır. Esas faaliyet gelir / gider içerisindeki 82.514.245 TL tutarındaki negatif kur etkisi ile 79.954.652 TL faaliyet zararı gerçekleşmiştir. Net finansman giderleri ise 92.306.461 TL olarak gerçekleşmiştir. Sonuç olarak 177.837.448 TL net dönem zararı gerçekleşmiştir."
- 10.10.2018 21:42
- Güncelleme: 11.10.2018 01:14
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
yiğit hocaya allah rahmet eylesin ünal hoca.anadolu futbolunn delikamlı evladı.paraya anadolu futbolnu satmayan kahramn.rabbim sabırlr versin sana..
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Ünal Karaman'dan teşekkür mesajı
Toplam 2
Yorum
1461 TRABZON Teyzemize Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Allah sizlere sabır versin Ünal Hocam.
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Denizlispor'da teknik direktör arayışları
Toplam 2
Yorum
tuncer Erhan Altın Denizlispor hocası olmalı
Beşiktaş'tan KAP'a zarar açıklaması! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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