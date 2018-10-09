Guti’den Güneş’e: Müthiş teknik adam – Fotomaç – 09 Ekim 2018
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    09 Ekim 2018, Salı
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    Guti’den Güneş’e: Müthiş teknik adam

    Guti’den Güneş’e: Müthiş teknik adam

    “Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. tecrübem fevkalade!..”

    'ın yardımcı antrenörü Guti Hernandez, Madrid'de katıldığı kursu sırasında açıklamalarda bulundu. olarak kendini geliştirmek için 'a geldiğini aktaran Guti, kariyer planına ilişkin "Mevcut durumumdan memnunum ancak futbolda ne olacağı asla bilinmez. Yine de şu anki önceliğim orada () olmak" ifadesini kullandı. tecrübesini "fevkalade" olarak tanımlayan ve ile çalışmaktan memnun olduğunu belirten Guti, "Uzun yıllara dayanan tecrübesi olan müthiş bir teknik direktörle çalışıyorum. Olumlu şeyler ediniyorum" diye konuştu. Guti, ekiplerinden 'in 19 yaş altı takımını çalıştırırken sezon başında siyah-beyazlılarda yardımcı antrenörlük görevini üstlenmişti.

    1. 9.10.2018
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