Dışarıda zorluyor – Fotomaç – 04 Ekim 2018
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    04 Ekim 2018, Perşembe
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    Dışarıda zorluyor

    Dışarıda zorluyor

    Kara Kartallar, 'in liderliğinde Avrupa kupalarında 16 deplasman maçında 7 galibiyet aldı.

    Avrupa Ligi ikinci maçında ekibi Malmö'ye konuk olacak , yönetiminde dış sahada başarılı maçlar çıkarıyor. Siyah-beyazlı takım, Şenol Güneş yönetimindeki 4 sezonda Avrupa kupalarında deplasmanda 16 karşılaşmaya çıktı. Bunların 7'sini kazanmayı başaran Beşiktaş, 4 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, bu süreçteki 5 dış saha karşılaşmasında ise rakiplerine mağlup oldu. Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa'da 34. karşılaşmasını bugün yapacak. Siyah- beyazlı ekiple Avrupa kupalarında en çok maça çıkan teknik direktör olan Güneş, Malmö karşılaşmasında bir kez daha takımının başında bulunacak ve rekorunu 34 müsabakaya yükseltecek.

    TORSHAVN'I FARKLI GEÇTİ
    Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en galibiyeti Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon 'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002- 03'te UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.
    1. 4.10.2018
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