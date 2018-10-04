Dışarıda zorluyor
Kara Kartallar, teknik direktör Şenol Güneş'in liderliğinde Avrupa kupalarında 16 deplasman maçında 7 galibiyet aldı.
TORSHAVN'I FARKLI GEÇTİ
Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyeti Şenol Güneş yönetiminde elde etti. UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda bu sezon Torshavn'ı Vodafone Park'ta 6-0 mağlup eden Beşiktaş, Avrupa'daki en farklı skorlu galibiyetine imza atmayı başardı. Siyah-beyazlılar, bu kulvarda daha önce en farklı skorlu galibiyetini 2002- 03'te UEFA Kupası 1. tur rövanş maçında Saraybosna'yı deplasmanda 5-0 yenerek almıştı.
- 4.10.2018
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Beşiktaş'ın Malmö kadrosu belli oldu
Toplam 1
Yorum
eray forvette larin oynamasın love dinlendirilecekse pektemek oynamalı larin kadar pektemekte oynar larini oynatmayın yedek kalsın
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Trabzonspor'da savunma ağırlıklı antrenman
Toplam 1
Yorum
1461 TRABZON Bu sezon puan kaybı fazla. Fırsat sezonu olabilir. Kadromuz iyi. Bireysel hataları en aza indirmeliyiz. Desteğe devam. Başka Trabzonspor yok
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Hasan Ali Kaldırım: "Bulunduğumuz durumun farkındayız"
Toplam 1
Yorum
Comic Yani taraftar farkında değil..
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