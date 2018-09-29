Beşiktaş ilk kez gol yemedi – Fotomaç – 29 Eylül 2018
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    29 Eylül 2018, Cumartesi
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    ilk kez gol yemedi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> ilk kez gol yemedi

    , ’u 2-0 mağlup ederek bu sezon ilk kez bir maçını gol yemeden tamamladı.

    'in 7. haftasında evinde 'u 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar aldığı bu skorlar Sezonu'nda ilk kez bir maçı gol yemeden kapatmış oldu. daha önce Akhisarspor, Erzurumspor, Malatyaspor, ve 'den 1'er gol yemiş, karşısında ise kalesinde 3 gol görmüştü.
    1. 29.9.2018 21:08
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