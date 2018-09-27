Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Kayserispor'u konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas ve taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman çift kale maç ve şut çalışmasıyla tamamlandı.
Beşiktaş'ın dünkü antrenmanında dinlendirilen Atiba Hutchinson, takımla çalıştı. Sakatlığı süren Adriano Correia ise idmanda yer almadı.
Siyah-beyazlı takım, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.
- 27.9.2018 19:04
-
Yıldırım Demirören: "Hiç olmadığı kadar hazırız"
Toplam 1
Yorum
ismiMİZ Bunun yapacağı sunumdan ne olur ki.
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Ne zaman avrupanın kölesi uşağı olursak işte o zaman bize verirler
-
Rıdvan Dilmen: "4. kez gittik, yine gideceğiz!"
Toplam 3
Yorum
Alper Yanlışsa bence biz ağzımızla kuşta tutsak vermezler hiç girmemeliyiz adaletten tarafsizliktan bahseden avrupa önce kendine baksın zavallilar
Beşiktaş'ta Kayserispor maçı hazırlıkları sürdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.