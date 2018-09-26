‘Nasıl motive olacak?’ – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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HEPSİ
    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    ‘Nasıl motive olacak?’

    ‘Nasıl motive olacak?’
    'in maçtan sonra hakkında yaptığı, "Baskı yapmasını bekledik, yapamadı. Güvensiz, ezik gibi durdu" sözlerine yöneticilerden tepki geldi. Bazı siyah- beyazlı idareciler aleyhine bu sözlerin söylendiği genç oyuncunun ilerleye dönemde nasıl motive edilebileceğini sorguladılar. Güneş'in sözlerini gereksiz bulduklarını itiraf ettiler.
    1. 26.9.2018
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