Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası
Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.
Teknik direktör Şenol Güneş'in yönettiği Beşiktaş, bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi.
Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapattı.
Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren Beşiktaş, bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. Antalyaspor'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini almış oldu, iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.
Her maçta gol yedi
Ligde oynadığı son maçta Fenerbahçe ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ın bu süre içinde en fazla gol yediği sezon da bu yıl oldu.
İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'in İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transferinin ardından kaleyi Tolga Zengin'e emanet eden Güneş, tecrübeli eldivenin yaşadığı sakatlıktan sonra Utku Yuvakuran'a eldivenleri verdi.
Alman kaleci Loris Karius'un transferi de Beşiktaş'ın gol yeme sorununa çözüm üretemedi. Lig maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada toplam 8 kez topu ağlarında gördü. Güneş'in göreve başladığı ilk sezonun 6 haftalık diliminde kalesinde 7 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonlarda aynı süre içinde 6 ve 5 gol yedi.
- 25.9.2018 13:51
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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Ünal Karaman takımına güveniyor
Toplam 4
Yorum
anladın mı Ü. hoca Ünal hocam gs yı TS yenmedi. hakem yendi. aynı geçen sene olduğu gibi. ts yapınca arkasını döndü gs yapınca cart kırmızı. netice bu işte.
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