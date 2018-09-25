Şenol Güneş'in Beşiktaş'taki en kötü 6. haftası
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    25 Eylül 2018, Salı
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    'in 'taki en kötü 6. haftası

    <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'in <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'taki en kötü 6. haftası

    'ta dördüncü sezonunu geçiren , siyah-beyazlı takımdaki en kötü 6. hafta performansını geride bıraktı.

    Teknik direktör 'in yönettiği , bu sezon ligin ilk 6 haftasında 11 puan toplayabildi.

    Siyah-beyazlı takımın başına geçtiği 2015-2016 sezonunun aynı döneminde 13 puan toplayan Güneş, bir sonraki sezon hanesine 14 puan yazdırdı. Tecrübeli teknik adam, geçen sezon da ilk 6 haftayı 13 puanla kapattı.

    Geride kalan 3 sezonda 6. haftaları 4'er galibiyetle geçiren , bu sezon 3 galibiyet elde edebildi. Bu süre içinde Beşiktaş'ın iç sahadaki 45 maçlık namağlup serisi de sonlandı. 'a 3-2 yenilen siyah-beyazlı ekip, Vodafone Park'taki lig maçlarında ilk mağlubiyetini almış oldu, iç sahada yenilmezlik unvanını kaybetti.

    Her maçta gol yedi
    Ligde oynadığı son maçta ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak zirve yarışını sürdüren Beşiktaş'ın bu süre içinde en fazla gol yediği sezon da bu yıl oldu.

    İspanyol kaleci Fabricio Ramirez'in ekiplerinden Fulham'a transferinin ardından kaleyi 'e emanet eden Güneş, tecrübeli eldivenin yaşadığı sakatlıktan sonra Utku Yuvakuran'a eldivenleri verdi.

    Alman kaleci Loris Karius'un transferi de Beşiktaş'ın gol yeme sorununa çözüm üretemedi. Lig maçlarının hiçbirinde kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlılar, geride kalan 6 haftada toplam 8 kez topu ağlarında gördü. Güneş'in göreve başladığı ilk sezonun 6 haftalık diliminde kalesinde 7 gol gören siyah-beyazlı ekip, sonraki sezonlarda aynı süre içinde 6 ve 5 gol yedi.

    1. 25.9.2018 13:51
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