Liverpool'dan transfer edilen Alman kaleci Loris Karius, BİLD'e konuştu. Röportajda Beşiktaş'a neden geldiğini açıklayan tecrübeli file bekçisi "Oynamam gereken yaşlardayım. Bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim" dedi. Karius ayrıca "Jürgen Klopp ile sorunum yok, iyi bir ilişkimiz var, Liverpool'u terk etmek gibi bir durum yok" diye konuştu.