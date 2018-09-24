Liverpool’dan kaçmadım
Liverpool'dan transfer edilen Alman kaleci Loris Karius, BİLD'e konuştu.
Liverpool'dan transfer edilen Alman kaleci Loris Karius, BİLD'e konuştu. Röportajda Beşiktaş'a neden geldiğini açıklayan tecrübeli file bekçisi "Oynamam gereken yaşlardayım. Bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim" dedi. Karius ayrıca "Jürgen Klopp ile sorunum yok, iyi bir ilişkimiz var, Liverpool'u terk etmek gibi bir durum yok" diye konuştu.
- 24.9.2018
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Akhisarspor - Galatasaray | CANLI
Toplam 1
Yorum
A BLN EVET SAYIN SEYİRCİLER HAKEM ( VAR) GÜCÜYLE AKHİSAR SPORA SALDIRIYOR
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‘Cocu’ya daha zaman lazım’
Toplam 10
Yorum
Karatug Tmm takım kuruyor zaman laxım ama ne oynatıyor fb ne oynuyor belli değil oyunu okuyamayan yanlıs hamleler yapan yada hamle yapamayan cocu vr
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Luka Modric’e 8 ay hapis cezası
Toplam 1
Yorum
Karatug Bu ispanyaya karsı futbolcuların rest cekmesi lazım messi ronaldo simdide modric zaten dünyanın parası ispanyaya akıyor gözün doysn ispanya
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