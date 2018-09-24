Liverpool’dan kaçmadım – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    ’dan kaçmadım

    Liverpool’dan kaçmadım

    'dan edilen Alman kaleci , 'e konuştu.

    'dan edilen Alman kaleci , 'e konuştu. Röportajda 'a neden geldiğini açıklayan tecrübeli file bekçisi "Oynamam gereken yaşlardayım. Bu yüzden Beşiktaş'ı tercih ettim" dedi. Karius ayrıca "Jürgen Klopp ile sorunum yok, iyi bir ilişkimiz var, Liverpool'u terk etmek gibi bir durum yok" diye konuştu.

    1. 24.9.2018
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