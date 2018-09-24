Atiba 5 ay sonra 11’de
Fenerbahçe derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan Atiba Hutchinson, tam 5 ay sonra ilk 11'de forma giydi.
Beşiktaş'ın Kanadalı yıldız orta saha oyuncusu, 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon sonunda İspanya'da kıkırdak ameliyatı olan ve sözleşmesini geç imzaladığı için hazırlık kampında yer almayan Atiba, 6 hafta sonunda form tutarken, Teknik Direktör Şenol Güneş, Atiba Hutchinson'ı Fenerbahçe karşısında tam 5 ay aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü. Beşiktaş'ta 6. sezonunu yaşayan Atiba, siyah-beyazlı forma altında en son geçtiğimiz sezon Akhisar deplasmanında oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.
- 24.9.2018 21:50
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Derbinin VAR'ı Halis Özkahya oldu
Toplam 3
Yorum
CasCan Bu iki hakemi bu maça vermek BJK lıları tahrik ise hiç meraklanmayın Güzel bir maç olacak ve BJK gönülleri feth edecek
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Bu federasyon ve MHK biraz düşünse önceki maçlarda onca olay oldu gereken önlemleri alır ama amaç Beşiktaşı durdurmak olunca
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Fenerbahçe - Beşiktaş | CANLI
Toplam 10
Yorum
karakartal Merak ediyorum bu Mhk nin başındaki ruhsuzlar ve sahadaki vicdansız hakemler o kadar günahla nasıl yaşıyorlar.
Atiba 5 ay sonra 11’de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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