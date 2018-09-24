Atiba 5 ay sonra 11’de – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    Atiba 5 ay sonra 11’de

    Atiba 5 ay sonra 11’de

    derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan , tam 5 ay sonra ilk 11'de forma giydi.

    derbisinde sürpriz bir şekilde ilk 11'de sahaya çıkan , tam 5 ay sonra ilk 11'de forma giydi.

    'ın Kanadalı yıldız orta saha oyuncusu, 5 ay sonra ilk 11'de sahaya çıktı. Geçtiğimiz sezon sonunda 'da kıkırdak ameliyatı olan ve sözleşmesini geç imzaladığı için hazırlık kampında yer almayan Atiba, 6 hafta sonunda form tutarken, Teknik Direktör Şenol Güneş, karşısında tam 5 ay aradan sonra ilk 11'de sahaya sürdü. 'ta 6. sezonunu yaşayan Atiba, siyah-beyazlı forma altında en son geçtiğimiz sezon Akhisar deplasmanında oynanan karşılaşmada 90 dakika forma giymişti.
    1. 24.9.2018 21:50
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