Beşiktaş'ta Ryan Babel şov devam ediyor. Kartal, Sarpsborg'u 3-1 yenerken, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Babel, 51. dakikada takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. İlk şutunda ağları havalandıran ve bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe'yle takımın en golcü ismi oldu. 2017-18 sezonunun başından bu yana Besiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan (20) ve takımdan ayrılan Talisca'yı yakaladı.



AJAX'I GEÇMEK ÜZERE

LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı. 10 maçta 5 gol atmayı başaran Hollandalı dün akşam alt yapısından çıktığı Ajax'taki gol sayısına da yaklaştı. Babel, Beşiktaş ile çıktığı 73 karşılaşmada 28 gol atarken Ajax ile 133 karşılaşmada 29 gollük bir performans sergilemişti.