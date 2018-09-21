Beşiktaş Sarpsborg'u Babel'in muhteşem performansıyla geçti! – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    Sarpsborg'u Babel'in muhteşem performansıyla geçti!

    Beşiktaş Sarpsborg'u Babel'in muhteşem performansıyla geçti!

    Oyuna girdikten sonra ilk şutunda golü bulan ve galibiyetin yolunu açan yıldız futbolcu, 10. maçında 5. golüne imza attı

    'ta şov devam ediyor. , Sarpsborg'u 3-1 yenerken, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Babel, 51. dakikada takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. İlk şutunda ağları havalandıran ve bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, 'yle takımın en golcü ismi oldu. 2017-18 sezonunun başından bu yana Besiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan (20) ve takımdan ayrılan 'yı yakaladı.

    AJAX'I GEÇMEK ÜZERE
    LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı. 10 maçta 5 gol atmayı başaran Hollandalı dün akşam alt yapısından çıktığı 'taki gol sayısına da yaklaştı. Babel, Beşiktaş ile çıktığı 73 karşılaşmada 28 gol atarken Ajax ile 133 karşılaşmada 29 gollük bir performans sergilemişti.

    1. 21.9.2018
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