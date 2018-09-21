Beşiktaş Sarpsborg'u Babel'in muhteşem performansıyla geçti!
Oyuna girdikten sonra ilk şutunda golü bulan ve galibiyetin yolunu açan yıldız futbolcu, 10. maçında 5. golüne imza attı
Beşiktaş'ta Ryan Babel şov devam ediyor. Kartal, Sarpsborg'u 3-1 yenerken, ikinci yarının başında oyuna dahil olan Babel, 51. dakikada takımının ilk golünü kaydeden isim oldu. İlk şutunda ağları havalandıran ve bu sezon 5. golüne imza atan Hollandalı futbolcu, Pepe'yle takımın en golcü ismi oldu. 2017-18 sezonunun başından bu yana Besiktaş formasıyla resmi maçlarda en fazla gol atan (20) ve takımdan ayrılan Talisca'yı yakaladı.
AJAX'I GEÇMEK ÜZERE
LASK Linz ile oynanan ilk maçta takımının tek golünü atan ve 1-0'lık galibiyetin mimarı olan Babel, Avrupa Ligi'ndeki gol sayısını 2'ye çıkarırken ligde de 3 kez fileleri sarstı. 10 maçta 5 gol atmayı başaran Hollandalı dün akşam alt yapısından çıktığı Ajax'taki gol sayısına da yaklaştı. Babel, Beşiktaş ile çıktığı 73 karşılaşmada 28 gol atarken Ajax ile 133 karşılaşmada 29 gollük bir performans sergilemişti.
- 21.9.2018
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
Futbolsever Fener maçları şifreli yayinlansin .. işkenceden kurtulalım.
-
Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 6
Yorum
aslan alper,ismail,hasanali,isla,dirar,soldado kesinlikle fos gönderilmeli .daha şut çekemiyorlar..paslar boşuna,pres yok.
-
Maç sonucu | Dinamo Zagreb 4-1 Fenerbahçe | ÖZET
Toplam 53
Yorum
fbli vurun bakalım fenere.cocu bu takımı costuracak merak etmeyin inişin çıkışı vardır. daha toplasınız 5-6 maç olmuş hemen gönder mantığı.
Beşiktaş Sarpsborg'u Babel'in muhteşem performansıyla geçti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.