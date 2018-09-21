Norveç ekibi Sarpsborg'u 3-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi I Grubu'na harika bir başlangıç yapan Beşiktaş son yıllarda bu kupada fırtına gibi esiyor. Bu sezon 3 ön elemede oynadığı 5 maçı kazanıp, 1 beraberlik elde ederek adını gruplara yazdıran siyah-beyazlılar, dün 6'ncı galibiyetini elde etti. Şenol Güneş'in öğrencileri, Kupa 2'de oynadığı son 19 karşılaşmada 12 galibiyet 5 beraberlik alırken, sadece 2 mağlubiyet yaşadı. BEŞIKTAŞ bu maçlarda yalnız Olympique Lyon ve Sporting Lizbon'a yenildi. 2016-17 sezonunda çeyrek finalde Olympique Lyon'a 2-1 kaybeden Kartal bir önceki sezonda da UEFA Avrupa Ligi grubunda deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a boyun eğmişti.



ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN

Siyah-beyazlı taraftarlar, hafta içihafta sonu, güçlü-zayıf rakip, Türkiye- Avrupa maçı ayırt etmeden Vodafone Park'ı dolduruyor. Sarpsborg karşısında da tribünlere akın eden taraftarlar, takımlarına büyük destek verdi. Tribünlerden, pazartesi günü oynanılacak Fenerbahçe derbisi için de tezahüratlar yapıldı.



LUCE'DEN TAKİP

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, dün Vodafone Park'taydı. Luce yardımcısı Tayfur Havutçu'yla müsabakayı tribünden takip etti.



PEPE HEPSİNE BEDEL

Norveç temsilcisi Sarpsborg'da sahaya çıkan ilk 11'in piyasa değeri, Pepe'nin yıllık garanti ücretinin altında kaldı. Konuk ekibin ilk 11'inin piyasa değeri 4.1 milyon euro olurken, sadece Pepe Beşiktaş'tan yıllık garanti ücret olarak 4 milyon 750 bin euro kazanıyor.



SONUNA KADAR...

Beşiktaş'ın Alman file bekçisi Karius, Sarpsborg karşısında takım olarak disiplinli oynadıklarını ve haklı bir galibiyet aldıklarını söyledi. Tecrübeli eldiven, "Gruplara galibiyetle başlamak güzel. Amacımız sonuna kadar devam etmek" diye konuştu.



ALKIŞLAR LJAJİC'E

Beşiktaş'ta gecenin yıldızlarından birisi de Adem Ljajic'ti... İlk onbirde sahaya çıkan Sırp oyuncu, orta sahada hünerlerini sergilerken, Roco'nun golünün de asistini yaptı. 78. dakikada kenara alınan Ljajic'i tüm stat ayakta alkışladı.



BİLEĞI BÜKÜLMEZ

Kartal, evindeki Avrupa maçlarında rakibini esir alıyor. Siyahbeyazlılar Sarpsborg maçıyla birlikte çıktığı son 17 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik aldı. Sadece Bayern'e mağlup oldu.



NORVEÇ YARIYOR

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Norveç takımlarıyla iç sahada yaptığı 4. karşılaşmayı da kaybetmedi. Kara Kartal önceki 3 maçın 2'sini kazanmış, 1'inde berabere kalmıştı.



GOLÜ YOK ASİSTİ VAR

Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında 3 golle en skorer ismi olan Cyle Larin dün gece ağları sarsamadı. Fakat Kanadalı yıldız, 51'inci dakikada Ryan Babel'e önemli bir asist yaptı.



BİRLİKTE İZLEDİLER

Karşılaşma sırasında Vodafone Park'ta tribünlerde güzel görüntüler oluştu. Norveç ekibi Sarpsborg taraftarları ile Beşiktaş seyircisi aynı tribünde maçı takip ettiler .