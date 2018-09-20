Geçen sezon Şampyonlar Ligi'nde göğsümüzü kabartan Beşiktaş, bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde sahneye çıkıyor. Siyah-beyazlı takım, I Grubu'ndaki ilk hafta maçında bugün Norveç ekibi Sarpsborg'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta oynanacak mücadele 19.55'te başlayacak. Karşılaşmada Macaristan Futbol Federasyonundan hakem Tamas Bognar görev alacak. Beşiktaş'ta gözler forvet bölgesinde olacak. İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun BAE ekibi El Nasr'a transferinin ardından siyah-beyazlı takımda hangi oyuncunun forvet hattında forma giyeceği merak konusu oldu. Kartal'ın 3 forveti Love, Larin ve Pektemek durumunda.



BABEL DE VAR

Zaman zaman Babel'i de ileri uçta görevlendiren teknik direktör Şenol Güneş'in elindeki isimlerden hangisine forvet olarak görev vereceği yapılacak son taktik idmanın ardından netleşecek. UEFA Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan başlayan Beşiktaş, geride kalan 6 maçta 4 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Önce B36 Torshavn'ı eleyen siyah-beyazlılar, bir sonraki turda LASK Linz'i turnuva dışına attı. Play-off turunda Sırbistan'ın Partizan ile eşleşen Beşiktaş, 1-1 ve 3-0'lık skorlarla gruplara kaldı



AVRUPA'DAKİ 211. SINAVI

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 211. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 210 maçta rakiplerine 81 kez üstünlük kurdu. 84 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Kara Kartal, 45 mücadeleden berabere ayrıldı. Avrupa arenasında rakip fileleri 279 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 297 gol gördü. Beşiktaş ayrıca, Sarpsborg mücadelesiyle 8. kez grup aşamasında yarışacağı UEFA Avrupa Ligi'nde 109. kez sahada yer alacak.



DÖRT ELEME TURU OYNADI

Norveç ekibi Sarpsborg, UEFA Avrupa Ligi gruplarına toplam 4 ön eleme turu geçerek geldi. Oynadığı 8 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlik elde eden Sarpsborg, sırasıyla İzlanda'nın IBV, İsviçre'nin Saint Gallen, Hırvatistan'ın Rijeka ve İsrail'in Maccabi Tel Aviv takımlarını saf dışı bırakarak UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazandı. Bu maçlarda 14 gol atarken, kalesinde ise 6 gol gördü.



KARTAL, GÜNEŞ'LE BİR BAŞKA

Siyah-beyazlı takım, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Avrupa kupalarında gol bulmakta zorlanmıyor. Güneş ile Avrupa kupalarında 32 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, bunların sadece 2'sinde gol atamadı, diğer 30 maçta ise fileleri havalandırmayı başardı. Güneş'le 55 gol kaydeden Kartal, böylece 1.7 gol ortalaması yakaladı. Usta hocasıyla 33. Avrupa maçını oynayacak olan Beşiktaş, daha önceki 32 karşılaşmada 15 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.



SAHASINDA GEÇİT VERMİYOR

Avrupa kupalarında 106. iç saha maçını yapacak olan siyah-beyazlılar, evinde oynadığı son Avrupa maçlarında rakiplerine kolay geçit vermedi. Sahasındaki son 17 karşılaşmanın 8'ini kazanan Beşiktaş, 7 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Kartal ayrıca evindeki son 3 iç saha maçında da rakiplerine üstünlük kurdu. Avrupa'da iç sahada 55 zafer, 25 yenilgi yaşadı.



NORVEÇLİLERLE 9. KARŞILAŞMA

Beşiktaş, Norveç ekipleriyle Avrupa' da 9. kez karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, bu ülke takımlarıyla daha önceki 8 maçta üçer galibiyet ve yenilgiyle, 2 beraberlik aldı. 11 gol atan Beşiktaş, kalesinde 11 gol gördü. Beşiktaş ile Sarpsborg, Avrupa kupalarında ilk kez mücadele edecek.



'TARAFTARLARI İZLİYORLAR'

Sarpsborg ile birlikte Türkiye'ye gelen menajer Şükrü Gürsoy, Norveç takımının Beşiktaş ve taraftardan çekindiğini söyledi. Gürsoy, "Beşiktaş'ın büyüklüğünün farkındalar. Bana sürekli Beşiktaş'ı soruyorlar. Taraftarların videolarını da internetten izliyorlar. Kurada Beşiktaş'ı çektikleri için sevinmişlerdi. Çünkü onlar için değişik bir anı olacak" dedi.



'İSTANBUL'A TATİLE GELMEDİK'

Sarpsborg'un hocası Geir Bakke, İstanbul'a tatil için gelmediklerini belirtti. Bakke "Beşiktaş'ı yakından tanıyoruz. Kaliteli ve akıllı oyuncuları olduğunu biliyoruz. Aama eksiklerini de saptadık. Böyle bir statta böyle bir rakibe karşı oynamak büyük mutluluk. Ama biz de tatil için burada değiliz. Düşük bütçe ile iyi işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.



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Kartal'da Karius, Vida, Ljajic ve Oğuzhan, değer olarak rakip takımın tamamından daha yüksek Sarpsborg'un toplam değeri 8 milyon 150 bin euro.



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Beşiktaş'ın geride kalan 6 Avrupa Ligi maçında özellikle savunmada başarılı olması dikkat çekiyor. 6 maçın 4'ünde kalesini kapatan Beşiktaş 3 gol yedi 14 gol attı