Süper Lig'in 6. haftasındaki F.Bahçe Beşiktaş derbisine Fikret Orman'ın Kadıköy'e gideceğini açıklamasının ardından Fenerbahçe cephesinin derbi planıyla ilgili sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Ali Koç'un derbi öncesinde Şenol Güneş'e çiçek vereceği haberleri üzerine Fenerbahçe yöneticisi Metin Şen flaş bir paylaşım yaptı.

"ÇİÇEKLER ANNELERE VERİLİR"

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen'in oğlu olan ve mevcut yönetimde bulunan Metin Şen, sosyal medya hesabından "Çiçekler annelere verilir. Nokta." diyerek Güneş'e gönderme yaptı. Fenerbahçeli taraftarlar da Metin Şen'in bu yorumuna destek verd.



Geçen sezon Kadıköy'de oynanan Türkiye Kupası maçında tribünlerden Şenol Güneş'e yabancı maddeler atılmış ve tecrübeli teknik adamın kafası yarılmıştı.







METİN ŞEN KİMDİR?

Metin Şen, University of Northhampton Kimya Mühendisliği'nden mezun olduktan sonra Maga Deri'de 1986 – 1987 yılları arasında Ürün Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı.



1990-2013 yılları arasında, havacılık ve enerji sektöründe çeşitli şirketlerde Kurucu Ortak, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyesi olarak görev yapmıştır.



2013 yılından itibaren Dine Restaurant Gıda ve Turizm İşl. İth. İhr. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu Başkanı ve 2017 yılından itibaren de Sensino İnternet ve Bilişim Hizmetleri Pazarlama A.Ş.'de Kurucu Ortak olarak görev yapmaktadır.

Metin Şen, 1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir.