Kontroller sürüyor – Fotomaç – 18 Eylül 2018
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    19 Eylül 2018, Çarşamba
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    Kontroller sürüyor

    Kontroller sürüyor
    BEŞİKTAŞ Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı'nda Duşan Cantekin ve İbrahim , sağlık kontrolünden geçti. Acıbadem Sports'ta sağlık kontrolüne tabi tutulan basketbolculara, detaylı kan tetkikleri; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
    1. 18.9.2018
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