Beşiktaş derbilerde 2921 gündür penaltıya hasret
Gary Medel'in Yeni Malatyaspor maçında kırmızı kart görmesiyle son 11 sezonda derbi maçlardan önceki haftalarda 9 kez kırmızı kart gören Beşiktaş'ın derbilerde kazandığı penaltı sayısı da dikkat çekiyor. Siyah-beyazlılar'ın ligde oynadığı derbilerdeki son penaltı golünü 2921 gün önce Guti kaydetti.
BEŞİKTAŞ'A KARŞI 6 PENALTI ATILDI
Guti'nin penaltıdan attığı golle 19 Eylül 2010 tarihinde Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, bu tarihten sonra ligde oynadığı 31 derbi karşılaşmasında penaltı kullanmadı. Bu periyotta Beşiktaş'a karşı Galatasaray 3, Fenerbahçe de 3 penaltı kazandı. Geçtiğimiz sezon ligin ilk yarısında Beşiktaş'ın deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olduğu karşılaşmada sarı-lacivertliler 2 golü de Beşiktaş'a karşı penaltıdan bulurken, ligin ikinci yarısında oynanan Galatasaray-Beşiktaş karşılaşmasında ise bu kez Galatasaray penaltı kazandı. Sezon başında sarı-kırmızılı ekipten ayrılan Bafetimbi Gomis, bu maçta penaltı atışından yararlanamadı.
- 17.9.2018 12:31
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
aga Mustafa Akbaşı defansta tutarsan olacağı bu, Ünal Hoca hiçmi maçta defansta görevli futbolculara bakmıyorsun, Yazık....
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Fırtına çok kısa sürdü!
Toplam 17
Yorum
aga Bu takım Mustafalardan çok çekti ve çekiyor, Mustafa Yumludan zor kurtulduk, Şimdi ise Mustafa Akbaş, vay be Ünal hoca,,,,,,
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: "Bunun hiçbir mazereti yok"
Toplam 6
Yorum
ali çıkıp sen oynasaydın hep aynı terane bırakın bu işleri adamlar gs den 6 yediler utanın biraz yazık bize sizi destekliyoruz hasta ettiniz biz
Beşiktaş derbilerde 2921 gündür penaltıya hasret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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