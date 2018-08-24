Dorde Milic’ten takıma ziyaret – Fotomaç – 24 Ağustos 2018
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    24 Ağustos 2018, Cuma
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    ’ten takıma ziyaret

    Dorde Milic’ten takıma ziyaret
    'ın eski futbolcusu ve teknik direktörü , siyah- beyazlıları Belgrad'da ziyaret etti. A Takım Direktörü Ali Naibi ve malzemeci Süreyya Soner, ziyarette Milic ile bir süre sohbet etti. Süreyya, Milic'in elini öperek veda etti.
    1. 24.8.2018
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