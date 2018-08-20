Önce çıldırttı sonra affettirdi – Fotomaç – 20 Ağustos 2018
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    20 Ağustos 2018, Pazartesi
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    Önce çıldırttı sonra affettirdi

    Önce çıldırttı sonra affettirdi

    Golden önceki hatası ile taraftarı çıldırtan Tolga sonrasında ‘kritik kurtarışlar’ yaptı

    'ta ?Fabri'nin gidişiyle kaleyi geri alan , Erzurumspor karşısında taraftarları yine çıldırttı. Tecrübeli eldiven, ilk golden önce auta giden topu kontrol etmek isterken kornere neden oldu. Üst üste atılan kornerlerin sonuncusunda Erzurumspor'un golü geldi. Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medyada Tolga'ya büyük tepki gösterdi. Ancak Tolga sonraki dakikalarda yaptığı 3 kritik kurtarışla, hatasını telafi etmeyi başardı.
    1. 20.8.2018
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