Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Toroğlu'nun sözleri:

"Kovmak istediğin futbolcu seni kurtardı"

"Fenerbahçe'de değişim oldu. İşleri zor. Galatasaray'da da başkanlar sürekli değişti. Beşiktaş'ta yıllardır aynı başkan. Beşiktaş uçuruma doğru gidiyor. Gerçekten iyi değiller. Akhisarspor takımı herkesi aldattı. Geçen senenin takımı değil. Erzurumspor da müthiş top oynuyor. İlk yarıda iyiydiler. Erzurum'da, o rakımda top oynamak kolay değil. Uludağ'da kamp yapardık, Bursa'ya giderdik perişan olurduk. Onlar alışkınlar. Sen bir de top oynadın, vereceğin maçı şans eseri aldın. Kovmak istediğin bir futbolcu seni kurtardı. Bugün de sahada işte."

UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi?

"Fikret Orman bayram değil seyran değil neden kongre istedi. Çünkü yeni gelecek adamlar para verecekler. UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi?Kongre tarihi ne zaman? Bunları düşündüğün zaman oturuyor. Beşiktaş'a 'Bu ödemeleri yap, oyuncu ve teknik adamlara ödemeyi yap yoksa grup aşamasına almam' dedi mi?" ifadesini kullandı.