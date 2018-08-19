Erman Toroğlu: UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi?
Beşiktaş, Spor Toto Süper Ligi’nin 2. haftasında deplasmanda BB Erzurumspor’u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından A Spor yorumcusu Erman Toroğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
İşte Toroğlu'nun sözleri:
"Kovmak istediğin futbolcu seni kurtardı"
"Fenerbahçe'de değişim oldu. İşleri zor. Galatasaray'da da başkanlar sürekli değişti. Beşiktaş'ta yıllardır aynı başkan. Beşiktaş uçuruma doğru gidiyor. Gerçekten iyi değiller. Akhisarspor takımı herkesi aldattı. Geçen senenin takımı değil. Erzurumspor da müthiş top oynuyor. İlk yarıda iyiydiler. Erzurum'da, o rakımda top oynamak kolay değil. Uludağ'da kamp yapardık, Bursa'ya giderdik perişan olurduk. Onlar alışkınlar. Sen bir de top oynadın, vereceğin maçı şans eseri aldın. Kovmak istediğin bir futbolcu seni kurtardı. Bugün de sahada işte."
UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi?
"Fikret Orman bayram değil seyran değil neden kongre istedi. Çünkü yeni gelecek adamlar para verecekler. UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi?Kongre tarihi ne zaman? Bunları düşündüğün zaman oturuyor. Beşiktaş'a 'Bu ödemeleri yap, oyuncu ve teknik adamlara ödemeyi yap yoksa grup aşamasına almam' dedi mi?" ifadesini kullandı.
- 19.8.2018 22:01
-
Fenerbahçe, Giuliano'yu KAP'a bildirdi!
Toplam 1
Yorum
MUSTAFA GÜNÜN EN GÜZEL HABERİ ÇÖPLERİ ATIN ARTIK ŞU TAKIMDAN DAHA DEVAMINI BEKLİYORUZ.
-
Cristian Ramirez Fenerbahçe için İstanbul'da! Cristian Ramirez kimdir?
Toplam 9
Yorum
Recep Savunma yönü zayıfsa ne işe yarar. Burası Türkiye ikili mücadeleden kaçarsa gelmesin.
-
Yusuf’a destek
Toplam 3
Yorum
TS Onun gibi Trabzonlu futbolcunun sahada basmadık yer bırakmaması ve hırslı olması gerekir.
Erman Toroğlu: UEFA, Beşiktaş'a 21 Eylül tarihine kadar ödemeleri yapın dedi mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.