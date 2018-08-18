Vida kalıyor – Fotomaç – 18 Ağustos 2018
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    18 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Vida kalıyor

    Vida kalıyor

    Son? dönemde adı Monaco ile anılan Domagoj Vida için 'dan net bir açıklama geldi.

    Adı uzun süre ekipleriyle anılan ancak transferi gerçekleşemeyen Vida'nın Monaco'ya olabileceği konuşuluyordu. Ancak L'Equipe gazetesine özel bir röportaj veren Monaco Başkan Yardımcısı Vadim Vasilyev, "Defansif bir takviyeye ihtiyacımız yok. Takım hazır durumda. Bir fırsat çıkmadığı takdirde transfer yapmayacağız" ifadelerini kullandı. L'Equipe gazetesi de bu haberi, "Vida, Monaco'ya gelmeyecek" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Güneş onu sakatlanma riskine karşı oynatıyor, ama Vida'nın yerinden kıpırdamaya da pek niyeti yok gibi.
    1. 18.8.2018
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