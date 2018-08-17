Kartal'ın Portekizli yıldızı Pepe, dün gece de işbaşındaydı. Lask Linz karşısında savunmada etkili olan tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarında da yer aldı. Beşiktaş'ın duran toplarında rakip sahaya çıkan Pepe, Negredo'nun zaferi getiren golünde asisti yaptı.