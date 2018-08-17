Pepe bildiğiniz gibi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    bildiğiniz gibi

    <a href="/index/pepe?id=d277a349-4304-4a6b-a7b2-547ec054a6b4" class="" rel="tag">Pepe</a> bildiğiniz gibi

    'ın yıldızı , dün gece de işbaşındaydı.

    'ın yıldızı , dün gece de işbaşındaydı. Lask Linz karşısında savunmada etkili olan tecrübeli futbolcu, hücum organizasyonlarında da yer aldı. 'ın duran toplarında rakip sahaya çıkan , 'nun zaferi getiren golünde asisti yaptı.

    1. 17.8.2018
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