Negredo için Monaco iddiası – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    için iddiası

    Negredo için Monaco iddiası

    'ın UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1'inci dakikada attığı golle takımını ipten alan için ülkesi 'dan yeni bir iddia gündeme geldi.

    'nın önde gelen gazetelerindEN AS İspanyol golcünün, ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu belirtti.

    kahraman gibi veda ediyor başlığıyla verilen haberde, "Beşiktaş formasına vedasını kahraman gibi yaptı. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.

    1. 17.8.2018 00:07
    2. Güncelleme: 17.8.2018 02:09
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