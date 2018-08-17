Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde LASK Linz ile oynadığı karşılaşmada 90+1'inci dakikada attığı golle takımını ipten alan Negredo için ülkesi İspanya'dan yeni bir iddia gündeme geldi.
İspanya'nın önde gelen gazetelerindEN AS İspanyol golcünün, Monaco ile sözleşme imzalamak üzere olduğunu belirtti.
Negredo kahraman gibi veda ediyor başlığıyla verilen haberde, "Beşiktaş formasına vedasını kahraman gibi yaptı. İspanyol forvet Monaco ile sözleşme imzalamak üzere" ifadeleri kullanıldı.
- 17.8.2018 00:07
- Güncelleme: 17.8.2018 02:09
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mustafa aziz bu zihniyette yönetti borç 600 milyon euro ali başkanda aynı yolda demekki borç 1 milyar euro olacak :(
Negredo için Monaco iddiası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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