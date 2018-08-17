Lask başladı Kartal bitirdi – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    başladı bitirdi

    <a href="/index/lask?id=7f863815-f58f-4fc0-a0af-39a26f58486b" class="" rel="tag">Lask</a> başladı <a href="/index/kartal?id=766d6cd4-1b4d-4783-98a6-a9607cb90ff5" class="" rel="tag">Kartal</a> bitirdi

    42 ve 68’de yediği gollerle 2-0 yenik duruma düşen siyah-beyazlılar ’nun 90’daki nefis golüyle play-off turuna yükselmeyi başar

    Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan , yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda soğuk terler döktü. , ilk maçta 'da 1-0 yendiği Linz ile 'da rövanş maçında karşılaşırken rakibine 'da 2-1 mağlup oldu ancak deplasman golü ile rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırdı Beşiktaş, beklentilerin çok altında kaldı.

    TEK İSABETLİ ŞUT
    Yeni transfer Roco'nun iki hatası sonucu iki farkla geriye düşen Beşiktaş, 90 dakikada tek isabetli şut çekerken, temsilcimiz 'nun attığı golle Avrupa'da yoluna devam etti. Avusturya ekibinin gollerini ise 42. dakikada Joao Victor ve 69. dakikada Dominik Frieser kaydetti. bu sonuçla adını play-off turuna yazdırdı ve Partizan'ın rakibi oldu.?

    LASK YİNE YENİLMEDİ
    LINZ'IN Beşiktaş kalesine çektiği ilk isabetli şut gol oldu. Bu arada evinde oynadığı son 13 Avrupa maçının sadece birini kaybeden Linz, 7 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Avusturya ekibi son 9 iç saha karşılaşmasında rakip filelere 20 gol gönderdi.

    1. 17.8.2018
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