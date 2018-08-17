Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan Beşiktaş, yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda soğuk terler döktü. Beşiktaş, ilk maçta İstanbul'da 1-0 yendiği LASK Linz ile Avusturya'da rövanş maçında karşılaşırken rakibine Avusturya'da 2-1 mağlup oldu ancak deplasman golü ile rakibini eleyerek play-off turuna adını yazdırdı Beşiktaş, beklentilerin çok altında kaldı.



TEK İSABETLİ ŞUT

Yeni transfer Roco'nun iki hatası sonucu iki farkla geriye düşen Beşiktaş, 90 dakikada tek isabetli şut çekerken, temsilcimiz Negredo'nun attığı golle Avrupa'da yoluna devam etti. Avusturya ekibinin gollerini ise 42. dakikada Joao Victor ve 69. dakikada Dominik Frieser kaydetti. Kartal bu sonuçla adını play-off turuna yazdırdı ve Partizan'ın rakibi oldu.?



LASK YİNE YENİLMEDİ

LINZ'IN Beşiktaş kalesine çektiği ilk isabetli şut gol oldu. Bu arada evinde oynadığı son 13 Avrupa maçının sadece birini kaybeden Linz, 7 galibiyet alırken, 5 kez de berabere kaldı. Avusturya ekibi son 9 iç saha karşılaşmasında rakip filelere 20 gol gönderdi.