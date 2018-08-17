Beşiktaş'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları – Fotomaç – 17 Ağustos 2018
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    17 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta maçı hazırlıkları

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta <a href="/index/buyuksehir-belediye-erzurumspor?id=4a348b1a-8e00-4904-beee-6a6b4c551b78" class="" rel="tag">Büyükşehir Belediye Erzurumspor</a> maçı hazırlıkları

    , 'in ikinci haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda 'la yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

    Siyah-beyazlıların Erzurum'un Palandöken ilçesindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı 1,5 saatlik antrenman koşu ile başladı.

    Teknik direktör yönetiminde iki ayrı grup halinde gerçekleştirilen idmanda, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında LASK Linz ile yapılan maçta sahaya ilk 11'de çıkan futbolculara yenilenme programı uygulandı. Bu futbolcular, yaklaşık 45 dakika süren antrenmanın ardından konakladıkları otele geçti.

    Diğer futbolcular ise ısınma hareketleri sonrası 5'e 2 top kapma oynadı, dar alanda kısa pas çalışması ve çift kale maç yaptı.

    Antrenmanı çok sayıda taraftar da ilgiyle izledi.

    , ile yapacağı maç için son antrenmanını yarın akşam yapacak.

    1. 17.8.2018 19:52
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