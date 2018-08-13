Vodafone Park yeni rekor için gün sayıyor
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    13 Ağustos 2018, Pazartesi
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    , yönetiminde yine rekora gidiyor

    Beşiktaş, Şenol Güneş yönetiminde yine rekora gidiyor

    Spor Toto 'in 2018-2019 sezonunu evindeki Akhisarspor maçıyla açan , yönetiminde yeni bir rekor için gün saymaya başladı.

    Akhisarspor galibiyetiyle 'taki çıktığı lig maçlarında üst üste 12. kez kazanan siyah-beyazlı ekip, bu alanda iç sahadaki rekoruna çok yaklaştı.

    Geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazanan , evinde oynayacağı 3 maçı daha kazanırsa bu rekorunu 15 maça çıkaracak.

    Beşiktaş'ın başında 4. sezonunu geçiren ve lig ile Avrupa kupalarında önemli başarılara imza atan Güneş, böylece yeni bir rekorun sahibi olacak.

    Rekor 14 maç

    Beşiktaş, geçmiş sezonlarda iç sahada peş peşe 14 kez kazandı. Siyah-beyazlı ekip, bu başarıyı 3 defa yakaladı.

    Siyah-beyazlılar, evindeki ilk rekoru İngiliz yönetiminde kırdı. Milne'nin teknik direktörlüğünde 1988-1989 sezonunda iç sahada üst üste 14 maç kazanan Beşiktaş, aynı teknik adamla bu başarıyı 1989-1990'da yineledi.

    Beşiktaş, Rumen çalıştırıcı yönetiminde de 14 maçlık galibiyet serisi elde etti. Şampiyon olduğu 2002-2003 sezonundaki son 9 iç saha maçını kazanan siyah-beyazlı ekip, bir sonraki sezon evindeki ilk 5 maçı da kazandı.

    Güneş ile seri 12 maçta

    Siyah-beyazlılar, Güneş yönetiminde geçen sezondan bu yana Vodafone Park'taki galibiyet serisini 12 maça çıkardı.

    Geçen sezon ligin 12. haftasında evinde Akhisarspor ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, ardından taraftarlarının önünde oynadığı 12 maçı da galibiyetle tamamladı.

    Beşiktaş, 'de gelecek üç hafta konuk edeceği , ve karşılaşmalarını kazanırsa iç sahadaki galibiyet rekorunu 15 maça çıkaracak.

    Siyah-beyazlı ekibin yönetiminde evinde kazandığı son 12 maç şöyle:

    Beşiktaş-Galatasaray: 3-0

    Beşiktaş-Osmanlıspor: 5-1

    Beşiktaş-Kasımpaşa: 2-1

    Beşiktaş-Kardemir : 5-0

    Beşiktaş-Fenerbahçe: 3-1

    Beşiktaş-Gençlerbirliği: 1-0

    Beşiktaş-Aytemiz : 1-0

    Beşiktaş-Göztepe: 5-1

    Beşiktaş-Evkur Yeni Malatyaspor: 3-1

    Beşiktaş-Kayserispor: 2-0

    Beşiktaş-Demir Grup : 5-1

    Beşiktaş-Akhisarspor: 2-1

    1. 13.8.2018 14:09
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