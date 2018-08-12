Şenol Güneş’ten Cyle Larin’e uyarı – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    ’ten Cyle ’e uyarı

    Şenol Güneş’ten Cyle Larin’e uyarı

    Beşiktaş Teknik Direktörü , Akhisarspor savunması arasında etkisiz kalan Kanadalı oyuncu Cyle ’e ilk yarı boyunca uyarıda bulundu.

    Beşiktaş'ın Akhisarspor'u konuk ettiği karşılaşmada siyah-beyazlılar ilk yarı boyunca rakibine baskı uygularken, Kanadalı futbolcu Cyle , takımın en etkisiz isimlerinden birisi oldu. Rakip savunma arasında kaybolan ve markajdan kurtulamayan Larin'e sık sık uyarılarda bulunan , golcü oyuncunun sık sık çapraz koşu yapmasını istedi. Hücumda çok etkisiz kalan Larin, 63. dakikada yerini Vagner Love'a bıraktı.
    1. 12.8.2018 23:46
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