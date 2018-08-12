Beşiktaş'ta seçimin ekimde yapılması planlanıyor
Akhisarspor karşılaşması öncesinde toplanan yönetim kurulunda gündemin ana maddesi olağanüstü seçim oldu. Yönetim, seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor.
- 12.8.2018 22:27
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Fenerbahçe-Bursaspor maçıyla ilgili flaş gelişme
Toplam 3
Yorum
reco bursaspor yönetimine de 6222 uygulanmalı
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Fenerbahçe, Benfica maçı hazırlıklarına başladı
Toplam 1
Yorum
kartal yaa türk futbolu bu fb den kurtulamayacakmı.yeteeeeer yeter artık yaaa.yeter yeter..adam gibi mac yonetin.
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Badou Ndiaye Galatasaray'a dönüyor!
Toplam 5
Yorum
FUTBOL USA BASKAN,DIL PROFOSERLIGINI BIRAK YONETICILIGINI GOSTER TRANSFER SART YOKSA BIRAK BASKANLIGI, LAFLA BU ISLER AVRUPADA SOKMEZ
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