Beşiktaş'ta seçimin ekimde yapılması planlanıyor – Fotomaç – 12 Ağustos 2018
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    12 Ağustos 2018, Pazar
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    'ta seçimin ekimde yapılması planlanıyor

    Beşiktaş'ta seçimin ekimde yapılması planlanıyor

    Akhisarspor karşılaşması öncesinde toplanan yönetim kurulunda gündemin ana maddesi olağanüstü oldu. Yönetim, seçimi ekim ayında yapmayı planlıyor.

    'ta dün gerçekleşen Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan , olağanüstü kararına gideceğini ve bu kararı da bugün yapılacak olan yönetim kurulu toplantısında alacağını açıklamıştı. Akhisarspor karşılaşması öncesinde Vodafone Park'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında gündemin ana maddesi seçim oldu. Yönetim, seçimin ekim ayı başında yapılması hakkında görüştü.
    1. 12.8.2018 22:27
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