Beşiktaş David Ospina'yı bekliyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    'yı bekliyor

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> <a href="/index/david-ospina?id=e5aa87f5-eb5a-4d2a-81d7-ac4281523d36" class="" rel="tag">David Ospina</a>'yı bekliyor
    teknik direktörü Unai Emery, 'ın gündeminde olan hakkında açıklamalarda bulundu. Emery, basın toplantısında 'ın gündeminde olan hakkında da çarpıcı bir açıklama yaptı. Emery, takımdan ayrılması beklenen oyuncular var mı sorusuna; "Takımdan gitmesi muhtemel 3 oyuncumuz var. David Ospina, Carl Jenkinson ve takımdan ayrılabilir" cevabını verdi.
    1. 11.8.2018
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