Alvaro Negredo el yakıyor – Fotomaç – 11 Ağustos 2018
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    11 Ağustos 2018, Cumartesi
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    Alvaro el yakıyor

    Alvaro Negredo el yakıyor

    Yıldız forvete talip olan ve , oyuncunun senelik 4.3 milyon euro’luk maaşını karşılama konusunda zorlanıyor

    'ın elden çıkarmaya çalıştığı Alvaro 'nun 'ya olma olasılığı düşük gözüküyor. Yıldız forvete talip olan ekipleri ve , oyuncunun yüksek maaşını (Senelik 4.3 milyon euro garanti) karşılama konusunda zorluk çekiyor. 'dan gelen teklifi reddeden ve önceliği ülkesine dönmek olan 33 yaşındaki forvete Rayo Vallecano ile Celta Vigo talip.

    FEDAKARLIK YAPMALI
    Celta Vigo, Negredo'yu kadrosuna katabilmek için gerekli kaynağı 'i satarak oluşturmak istiyor. Uruguaylı golcüden gelecek parayla Negredo'nun bonservisini karşılamayı planlayan mavi-beyazlıların İspanyol forvetin yıllık ücreti konusunda sıkıntı yaşıyor. Takımın en çok kazanan oyuncusu Iago Aspas'ın yıllık ücreti 3 milyon euro'yu bulmuyor. Celta yönetimi, Beşiktaş'tan 4 milyon euro'dan fazla kazanan Negredo'dan fedakarlık bekliyor.

    SDNEY'İ KABUL ETMEDİ
    Negredo'yu La Liga'dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano'nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo'ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Madrid temsilcisinin, Negredo'nun yüksek maaşını karşılama olasılığı Celta Vigo'ya göre daha düşük gözüküyor. Negredo için bir diğer seçenek de 'nın Sydney kulübü. Ancak İspanyol forvetin eşinin, "Ya ya İspanya" diye diretmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.?

    Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, siyah- beyazlı formayla 44 resmi karşılaşmada görev yaptı. 32 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 9 da asist yaptı ve 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.

    1. 11.8.2018
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