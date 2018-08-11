Alvaro Negredo el yakıyor
Yıldız forvete talip olan Rayo Vallecano ve Celta Vigo, oyuncunun senelik 4.3 milyon euro’luk maaşını karşılama konusunda zorlanıyor
Beşiktaş'ın elden çıkarmaya çalıştığı Alvaro Negredo'nun İspanya'ya transfer olma olasılığı düşük gözüküyor. Yıldız forvete talip olan La Liga ekipleri Rayo Vallecano ve Celta Vigo, oyuncunun yüksek maaşını (Senelik 4.3 milyon euro garanti) karşılama konusunda zorluk çekiyor. Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddeden ve önceliği ülkesine dönmek olan 33 yaşındaki forvete Rayo Vallecano ile Celta Vigo talip.
FEDAKARLIK YAPMALI
Celta Vigo, Negredo'yu kadrosuna katabilmek için gerekli kaynağı Maxi Lopez'i satarak oluşturmak istiyor. Uruguaylı golcüden gelecek parayla Negredo'nun bonservisini karşılamayı planlayan mavi-beyazlıların İspanyol forvetin yıllık ücreti konusunda sıkıntı yaşıyor. Takımın en çok kazanan oyuncusu Iago Aspas'ın yıllık ücreti 3 milyon euro'yu bulmuyor. Celta yönetimi, Beşiktaş'tan 4 milyon euro'dan fazla kazanan Negredo'dan fedakarlık bekliyor.
SDNEY'İ KABUL ETMEDİ
Negredo'yu La Liga'dan isteyen diğer kulüp olan Rayo Vallecano'nun sunduğu maddi şartların Celta Vigo'ya göre daha düşük olduğu öğrenildi. Madrid temsilcisinin, Negredo'nun yüksek maaşını karşılama olasılığı Celta Vigo'ya göre daha düşük gözüküyor. Negredo için bir diğer seçenek de Avustralya'nın Sydney kulübü. Ancak İspanyol forvetin eşinin, "Ya Türkiye ya İspanya" diye diretmesi nedeniyle bu transferin gerçekleşme ihtimali yok.?
Beşiktaş'ın İspanyol forveti Negredo, siyah- beyazlı formayla 44 resmi karşılaşmada görev yaptı. 32 yaşındaki oyuncu rakip fileleri 15 kez havalandırırken, 9 da asist yaptı ve 24 gole direkt olarak katkıda bulundu.
- 11.8.2018
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Fenerbahçeli Ahmethan Köse Kırklarelispor'da!
Toplam 4
Yorum
Yetenek ? Sana verilen şans bana verilseydi, şimdi ben Barcelona'da oynuyor olurdum... Kazma gibi duruyor, Gergedan gibi dönemiyorsun.. İ
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Fenerbahçe'nin yeni golcüsü İslam Slimani İstanbul'a geldi
Toplam 1
Yorum
Bjk La bu fb hiç futbolcu araştırmıyor .besiktas hangi futbolcuyu gündemine alsa girip onu alıyor. Van porsi, ayew slimani. Beleşçi olma fb
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Trabzonspor, Ersun Yanal'a patladı: "Saygısız, Ruhsuz..."
Toplam 8
Yorum
fb_44 Nasıl bir yönetim anlayışı? Adam mecburmu kabul etmeye? Hata siz yöneticilerin.. herkese sallayıp kendinde suç gormeyen insanlar
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