Kara Kartal’a jest – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    ’a jest

    Kara Kartal’a jest

    'la birlikte ülkemizi 'nde temsil eden , Linz maçı öncesinde sosyal medyadan 'a anlamlı bir mesaj gönderdi.

    'la birlikte ülkemizi 'nde temsil eden , Linz maçı öncesinde sosyal medyadan 'a anlamlı bir mesaj gönderdi. Aynı saatte Burnley'le karşılaşan ve berabere kalan turuncu-lacivertliler, paylaşımlarında; "Ay yıldızlı bayrağımızı el ele dalgalandıracağımız bir akşam olsun, başarılar Beşiktaş" ifadesine yer verdi.

    1. 10.8.2018
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