Kara Kartal’a jest
Beşiktaş'la birlikte ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Linz maçı öncesinde sosyal medyadan Kara Kartal'a anlamlı bir mesaj gönderdi.
Beşiktaş'la birlikte ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Linz maçı öncesinde sosyal medyadan Kara Kartal'a anlamlı bir mesaj gönderdi. Aynı saatte Burnley'le karşılaşan ve berabere kalan turuncu-lacivertliler, paylaşımlarında; "Ay yıldızlı bayrağımızı el ele dalgalandıracağımız bir akşam olsun, başarılar Beşiktaş" ifadesine yer verdi.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
Toplam 1
Yorum
Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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Galatasaray, sezona koruduğu kadrosuyla başlayacak
Toplam 2
Yorum
keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
Toplam 1
Yorum
karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
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