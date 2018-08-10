Beşiktaş'la birlikte ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil eden Başakşehir, Linz maçı öncesinde sosyal medyadan Kara Kartal'a anlamlı bir mesaj gönderdi. Aynı saatte Burnley'le karşılaşan ve berabere kalan turuncu-lacivertliler, paylaşımlarında; "Ay yıldızlı bayrağımızı el ele dalgalandıracağımız bir akşam olsun, başarılar Beşiktaş" ifadesine yer verdi.