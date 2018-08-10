Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya'nın LASK Linz takımını 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta gözler Akhisarspor maçına çevrildi.
Siyah-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, LASK Linz maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.
Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda kontrol çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.
İlhan Mansız'ın doğum günü kutlandı
Antrenmanda önce siyah-beyazlı takımın antrenörü İlhan Mansız'ın doğum günü kesilen pastayla kutlandı.
Teknik direktör Şenol Güneş ile futbolcular, 43 yaşına giren İlhan Mansız'a mutluluklar diledi.
- 10.8.2018 14:25
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Doğan Erdoğan: "İşler Linz'de değişebilir"
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal değişecek bir şey yok orda da yenileceksiniz ama burda en az 3 atmalıydık size.
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Zeki Yavru: Bu tepkiyi hiç anlamıyorum
Toplam 1
Yorum
olay oynamak değil olay bedava oynamak hiç değil, yetenek sorunu
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Fenerbahçe'de Erwin Koeman imzayı attı
Toplam 2
Yorum
yasasın artık basarılar gelir dirar aatif alper roman topal sener isla salih ozan ile
Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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