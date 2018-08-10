Beşiktaş'ta gözler lige çevrildi
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    10 Ağustos 2018, Cuma
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    'ta gözler lige çevrildi

    <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a>'ta gözler lige çevrildi

    UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 'nın Linz takımını 1-0 mağlup eden 'ta gözler Akhisarspor maçına çevrildi.

    Siyah-beyazlı takım, 'in ilk haftasında 12 Ağustos Pazar günü sahasında Akhisarspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

    BJK 'nde yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Linz maçında görev alan oyuncuların salonda yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

    Diğer oyuncuların ise ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda kontrol çalışması yaptığı belirtildi. Antrenmanın, yarı sahada oynanan çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

    Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

    İlhan Mansız'ın doğum günü kutlandı

    Antrenmanda önce siyah-beyazlı takımın antrenörü 'ın kesilen pastayla kutlandı.

    ile futbolcular, 43 yaşına giren 'a mutluluklar diledi.

    1. 10.8.2018 14:25
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