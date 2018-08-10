Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde etti. Siyah-beyazlılar, daha farklı kazanabileceği karşılaşmayı Hollandalı yıldızın tek golüyle kazanırken, haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 6. dakikada Babel'den geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlıları öne geçirdi.



RÖVANŞ HAFTAYA

Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34'te Oğuzhan, altı pas içerisinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken, Tolgay'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü. İkinci yarıda oyuna giden Love'un 90+4'teki vuruşunda top direkten döndü ve mücadele 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Kartal, bu turu geçerse Partizan-Nordsjaelland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



OĞUZHAN 1 ATTIRDI 2 NET GOLÜ KAÇIRDI

Oğuzhan, dün beklentilerin altında kaldı. Babel'in attığı golde ortayı yapan isim olan yıldız futbolcu , 34'te bomboş durumda topu altı pasın kafayla auta atarken, 50'de Larin'in göğsüyle indirdi topu da müsait durumda filelere gönderemedi.





DOMAGOJ VİDA TRİBÜNDE İZLEDİ

Transfer gündeminde adı ilk sırada olan Vida 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hırvat stoper, karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Vida'nın dışında Atiba ile birlikte Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da maç kadrosuna alınmadı.





YEDEK KULÜBESİ YILDIZ KAYNIYOR

Dün akşamki maçta dikkat çeken bir nokta siyah-beyazlıların yedek kulübesi oldu. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Quaresma Lens'in, Love Oğuzhan'ın, Negredo' da Larin'in yerine oyuna girdi.

