Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı!
Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Linz’i Babel’le yıktı Tolgay ve Love’un şutları direkten döndü. Kara Kartal bu skorla tur kapısını araladı
Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde etti. Siyah-beyazlılar, daha farklı kazanabileceği karşılaşmayı Hollandalı yıldızın tek golüyle kazanırken, haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 6. dakikada Babel'den geldi. Oğuzhan Özyakup'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlıları öne geçirdi.
RÖVANŞ HAFTAYA
Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34'te Oğuzhan, altı pas içerisinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken, Tolgay'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü. İkinci yarıda oyuna giden Love'un 90+4'teki vuruşunda top direkten döndü ve mücadele 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. Kartal, bu turu geçerse Partizan-Nordsjaelland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
OĞUZHAN 1 ATTIRDI 2 NET GOLÜ KAÇIRDI
Oğuzhan, dün beklentilerin altında kaldı. Babel'in attığı golde ortayı yapan isim olan yıldız futbolcu , 34'te bomboş durumda topu altı pasın kafayla auta atarken, 50'de Larin'in göğsüyle indirdi topu da müsait durumda filelere gönderemedi.
DOMAGOJ VİDA TRİBÜNDE İZLEDİ
Transfer gündeminde adı ilk sırada olan Vida 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hırvat stoper, karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Vida'nın dışında Atiba ile birlikte Gökhan Töre, Mustafa Pektemek ve Güven Yalçın da maç kadrosuna alınmadı.
YEDEK KULÜBESİ YILDIZ KAYNIYOR
Dün akşamki maçta dikkat çeken bir nokta siyah-beyazlıların yedek kulübesi oldu. Quaresma, Negredo, Enzo Roco, Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Quaresma Lens'in, Love Oğuzhan'ın, Negredo' da Larin'in yerine oyuna girdi.
- 10.8.2018
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Sürmen'den Zeki Yavru açıklaması
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Cihan Bos yapmayin isinizi yapin! Mademki tazminatlar sizden önceki yönetimden, gidin siz onlardan hesap sorun, taraftari kullanmayin! NOzekiNO
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keita korumak değil güçlendirmek gerekiyodu yeni başkanda dursundan hallice çıktı..
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Barcelona'da Arda Turan'ın forması Coutinho'da
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karakartalll ardanın yerine dünya yıldızı mı? arda mı kaldı ya. ardanın yerine ben geçsem ben bile dünya yıldızı olarak lanse edilirim herhalde hahahahah
Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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