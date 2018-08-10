Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı! – Fotomaç – 10 Ağustos 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Ağustos 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı!

    Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı!

    Temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Linz’i Babel’le yıktı Tolgay ve Love’un şutları direkten döndü. Kara bu skorla tur kapısını araladı

    , ekibi LASK Linz'i 1-0 mağlup ederek tur için avantajlı skor elde etti. Siyah-beyazlılar, daha farklı kazanabileceği karşılaşmayı Hollandalı yıldızın tek golüyle kazanırken, haftaya oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor aldı. Beşiktaş'a galibiyeti getiren tek gol, 6. dakikada Babel'den geldi. 'un sağ kanattan açtığı ortada kale arkasında şık bir kafa vuruşu yapan Babel, siyah-beyazlıları öne geçirdi.

    RÖVANŞ HAFTAYA
    Golü erken bulan Beşiktaş, farkı daha çok açma fırsatlarını ise cömertçe harcadı. 34'te Oğuzhan, altı pas içerisinde bomboş pozisyonda yaptığı kafa vuruşunda kaleyi tutturamazken, Tolgay'ın 45. dakikadaki vuruşu üst direkten geri döndü. İkinci yarıda oyuna giden Love'un 90+4'teki vuruşunda top direkten döndü ve mücadele 1-0 sona erdi. Rövanş maçı 16 Ağustos'ta Avusturya'da oynanacak. , bu turu geçerse Partizan-Nordsjaelland eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    OĞUZHAN 1 ATTIRDI 2 NET GOLÜ KAÇIRDI
    Oğuzhan, dün beklentilerin altında kaldı. Babel'in attığı golde ortayı yapan isim olan yıldız futbolcu , 34'te bomboş durumda topu altı pasın kafayla auta atarken, 50'de Larin'in göğsüyle indirdi topu da müsait durumda filelere gönderemedi.


    DOMAGOJ VİDA TRİBÜNDE İZLEDİ
    gündeminde adı ilk sırada olan 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı. Hırvat stoper, karşılaşmayı ailesiyle birlikte tribünden takip etti. Vida'nın dışında Atiba ile birlikte , ve Güven Yalçın da maç kadrosuna alınmadı.


    YEDEK KULÜBESİ YILDIZ KAYNIYOR
    Dün akşamki maçta dikkat çeken bir nokta siyah-beyazlıların yedek kulübesi oldu. Quaresma, , Enzo Roco, Love gibi isimler Linz maçının yedek kulübesinde yer aldı. Quaresma Lens'in, Love Oğuzhan'ın, Negredo' da Larin'in yerine oyuna girdi.

    1. 10.8.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş LASK Linz karşısında 1-0 kazanarak avantajı kaptı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN