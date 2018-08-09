Alvaro Negredo'nun gözden çıkarılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara, Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mario Gomez'in forma giydiği Stuttgart'tan ilginç bir takas teklifi geldi. Alman ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan'a talip olurken, karşılığında "Para + Mario Gomez'i verelim" teklifinde bulundu. Ancak siyah-beyazlı yetkililer bu teklife 'olumsuz' yanıt verirken, "Tolgay bizim için önemli bir oyuncu, onu satma niyetimiz yok" ifadelerini kullandılar. Bu arada teknik direktör Güneş'in de eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Güneş'in "Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel. Transfer edilmesi halinde yine katkı sağlayacaktır" dediği öğrenildi