Beşiktaş'tan Tolgay'a izin yok! – Fotomaç – 09 Ağustos 2018
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    09 Ağustos 2018, Perşembe
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    'tan Tolgay'a izin yok!

    Beşiktaş'tan Tolgay'a izin yok!

    Golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Stuttgart’ın için yaptığı “ + para” teklifini “Tolgay’ı satmıyoruz” diye reddetti

    Alvaro Negredo'nun gözden çıkarılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara, 'ın gündeminin ilk sıralarında yer alan 'in forma giydiği Stuttgart'tan ilginç bir takas teklifi geldi. Alman ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı 'a talip olurken, karşılığında "Para + Mario Gomez'i verelim" teklifinde bulundu. Ancak siyah-beyazlı yetkililer bu teklife 'olumsuz' yanıt verirken, "Tolgay bizim için önemli bir oyuncu, onu satma niyetimiz yok" ifadelerini kullandılar. Bu arada teknik direktör Güneş'in de eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Güneş'in "Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel. Transfer edilmesi halinde yine katkı sağlayacaktır" dediği öğrenildi

    1. 9.8.2018
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