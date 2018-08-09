Beşiktaş'tan Tolgay'a izin yok!
Golcü arayışını sürdüren siyah-beyazlı yönetim, Stuttgart’ın Tolgay Arslan için yaptığı “Mario Gomez + para” teklifini “Tolgay’ı satmıyoruz” diye reddetti
Alvaro Negredo'nun gözden çıkarılmasının ardından forvet arayışlarına hız veren siyah-beyazlılara, Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sıralarında yer alan Mario Gomez'in forma giydiği Stuttgart'tan ilginç bir takas teklifi geldi. Alman ekibi, Beşiktaş'ın genç yıldızı Tolgay Arslan'a talip olurken, karşılığında "Para + Mario Gomez'i verelim" teklifinde bulundu. Ancak siyah-beyazlı yetkililer bu teklife 'olumsuz' yanıt verirken, "Tolgay bizim için önemli bir oyuncu, onu satma niyetimiz yok" ifadelerini kullandılar. Bu arada teknik direktör Güneş'in de eski öğrencisine onay verdiği öğrenildi. Güneş'in "Gomez bildiğimiz tanıdığımız bir oyuncu. Karakteri sağlam ve iyi bir profesyonel. Transfer edilmesi halinde yine katkı sağlayacaktır" dediği öğrenildi
- 9.8.2018
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Bayern Münih hazırlık maçını 20-2 kazandı
Toplam 1
Yorum
ateş insan ol lan bayern
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Fathe Sende adamsın ya özer al gözün doysun birde trabzonlu olacaksın 5 trilyon para hayatın iyice kurtuldu kına yakarsın. Karaktersizin bunu bil
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Trabzonspor'dan çok sert açıklama! Özer Hurmacı...
Toplam 12
Yorum
Ahmet Adam bu işten para kazanıyor suçluysan ödeyeceksin. Sonra kalkıp yok indirip yapmadı yok şikayet etti diye ağlamayacaksın
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